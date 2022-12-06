«الوطني» فاز بجائزة أفضل مزود لخدمات أسواق الصرف

مال وأعمال

توِّج بنك الكويت الوطني للعام الحادي عشر على التوالي بجائزة أفضل مزود لخدمات أسواق الصرف في الكويت والشرق الأوسط لعام 2023، وذلك في الاستبيان السنوي الذي أجرته مجلة جلوبل فاينانس العالمية المتخصصة والذي تضمن استطلاع آراء محللي القطاع المصرفي والمديرين التنفيذيين للشركات والمتخصصين في مجال التكنولوجيا حول العالم.

ووقع الاختيار على بنك الكويت الوطني كواحد من أفضل البنوك على مستوى العالم وأحد أفضل البنوك في منطقة الشرق الأوسط وذلك لتوفيره خدمات أسواق الصرف الأجنبي إلى جانب بنوك ومؤسسات مالية عالمية كبرى مثلJ.P. Morgan وBank of America وCitibankو BBVA وSociété Générale

وبهذه المناسبة، قال مدير إدارة تداول العملات الأجنبية في بنك الكويت الوطني روضان الروضان: «إن حصولنا على هذه الجائزة للعام الحادي عشر على التوالي يعكس اتساع نطاق وجودة الخدمات التي نقدمها لعملائنا، بالإضافة إلى كونها شهادة على العمل الجاد والمرونة والتفاني التي يتمتع بها فريق الخزينة في بنك الكويت الوطني».

