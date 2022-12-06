«التجاري» أعلن الفائزين في سحب «YOU»

مال وأعمال

أجرى البنك التجاري السحب على حساب «YOU» أول من امس «الأحد» في مبنى البنك الرئيسي، بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز أشكناني. وقد قام البنك بتغطية السحوبات مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وجاءت نتيجة السحب على النحو التالي فوز كلا من عبدالعزيز رداس المطيري - علي حسين علي مبارك بجائزة قيمتها 250 ديناراً لكل منهما. ومن المعروف أن حساب «YOU» هو حساب مخصص لفئة الشباب الذين يحولون المكافأة الاجتماعية الشهرية إلى البنك التجاري، حيث تتاح لهم الفرصة للاستفادة من مميزات عديدة عند فتحهم الحساب بقيمة -/10 دنانير فقط، والحصول على هدية نقدية بقيمة -/50 ديناراً عند تحويل المكافأة الاجتماعية إلى التجاري.