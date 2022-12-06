إقبال جماهيري واسع على منطقة فان بوكس برعاية «بيتك»

مال وأعمال

تشهد منطقة فان بوكس المخصصة لعرض مباريات كأس العالم، برعاية بيت التمويل الكويتي «بيتك»، إقبالاً واسعاً من الجمهور وافراد العائلة محبي كرة القدم.

ويعتبر مشروع فان بوكس أكبر منطقة تجمع جماهيري لكأس العالم في الكويت، ويقع بمنطقة البلاجات على امتداد شارع الخليج العربي.

وتستمتع الجماهير والعائلات بمتابعة جميع مباريات البطولة عبر 4 شاشات ضخمة موزعة في أنحاء المكان وتتوسطها شاشة عملاقة بمساحة 66 متراً مربعاً هي الأكبر من نوعها في الكويت لبث جميع المباريات.

وتأتي رعاية «بيتك» ضمن اطار المسؤولية الاجتماعية والحرص على دعم الأنشطة الشبابية والرياضية، ومواكبة المناسبات المختلفة، لاسيما تلك التي تكتسب زخما كبيرا كبطولة كأس العالم. ويوفر «بيتك» منطقة جماهير KFH Fan Zone صممها خصيصا لعملائه الشباب محبي رياضة كرة القدم، حيث تشهد تنظيم العديد من المسابقات والفعاليات للحضور مع فرص لربح جوائز قيمة، وكذلك فرص للفوز بالكرة الرسمية لبطولة كأس العالم 2022.

وتعزيزا للتواصل مع العملاء، سينظم «بيتك» يوما خاصا لعملائه للاستمتاع بحضور مباريات كأس العالم بنقل مباشر وحي ضمن اجواء حماسية مميزة وفريدة.

وتتماشى رعاية «بيتك» الرسمية لمشروع فان بوكس، مع استراتيجية الاستدامة، حيث تم تصميم المشروع وبناؤه بالكامل بما في ذلك ركن «بيتك» KFH Fan Zone من حاويات شحن معاد تدويرها.

ويواصل «بيتك» التميز بدعم مبادرات الاستدامة والبيئة، وحقق العديد من الانجازات في هذا الاطار، ضمن حملة Keep it green التي نظم تحت مظلتها العديد من المبادرات البيئية المستدامة، وحصل على تقديرات وجوائز عالمية في الاستدامة.

وترسيخا لدور «بيتك» في دعم الطاقات الشبابية الابداعية، تم التعاون مع مجموعة رسامين كويتيين أضافوا أعمالهم الفنية وبصماتهم الابداعية على ركن «بيتك» الذي تزيّن بالرسومات الجدارية واللوحات الفنية بتوقيع الشباب الكويتي المبدع، وتم تسليط الضوء على أعمالهم المميزة والتعريف بمواهبهم وامكاناتهم عبر حسابات «بيتك» على منصات التواصل الاجتماعي. ويحظى مشروع فان بوكس بمشاركة واسعة من المشاريع الكويتية التي توفر مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي و«الفود ترك»، بما يعكس دعم «بيتك» للمبادرين وروّاد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويجسد دوره الرائد في تشجيع الشباب الكويتي وتعزيز مفهوم ريادة الأعمال والمبادرات الشبابية.

ولتتكامل جهود «بيتك» المجتمعية مع المصرفية، يوفر «بيتك» أجهزة الصرف الآلي لرواد المنطقة لتلبية احتياجاتهم المصرفية من سحب وايداع وكل الخدمات التي توفرها أجهزة الصرف الآلي لـ «بيتك».

