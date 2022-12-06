«النفط» تحدِّث استراتيجيتها الخمسية

مال وأعمال

كشفت وزارة النفط عن الانتهاء من إعداد استراتيجية الوزارة الجديدة الممتدة للسنوات الخمس المقبلة وصياغة الرؤية التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها، وذلك بعد قيام فريق عمل الاستراتيجية بإعدادها وتحديد المحاور والتوجهات المستقبلية بالتنسيق والتعاون مع جميع الإدارات وبرامج العمل في الوزارة.

وقالت وزارة النفط في بيان صحافي، إن وفداً من وزارة النفط هم وكيل الوزارة الشيخ الدكتور نمر فهد المالك الصباح والوكيل المساعد للشؤون الفنية في الوزارة المهندس خالد الديين ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الشيخة تماضر خالد الأحمد الجابر الصباح سيقومون بتسليم الاستراتيجية الجديدة للوزارة إلى مدير عام المعهد العربي للتخطيط الدكتور بدر مال الله، وذلك لمراجعة الاستراتيجية وإبداء أي ملاحظات عليها، ويأتي ذلك التعاون تأصيلا لمذكرة التعاون الموقعة بيّن وزارة النفط والمعهد العربي للتخطيط في فبراير 2022.

وفي هذا السياق، قال وكيل وزارة النفط الشيخ الدكتور نمر فهد المالك الصباح ان فريق عمل الوزارة نجح في وضع الاستراتيجية الجديدة وذلك ضمن التوقيت الزمني المحدد بغية تعظيم القيمة المضافة للنفط والغاز في دولة الكويت وتعزيز رأس المال البشري المستدام والذي يعتبر نفط المستقبل، حيث تم تحديد الطموحات الاستراتيجية للوزارة والتي ينبثق منها الأهداف التشغيلية.

وذكر أنه تم إعداد الاستراتيجية لكل قطاع من قطاعات الوزارة وتم تحديد الأهداف الاستراتيجية لكل برنامج وفق رؤية الوزارة وأهدافها الاستراتيجية المتمثلة في المحافظة على الموارد البترولية والاستخدام الأمثل لها وتطويرها وفق أفضل الممارسات لضمان استدامتها وتعزيز الاقتصاد الوطني والمحافظة على البيئة وسلامة المنشآت وصحة العاملين ضمن نهج رؤية الدولة في التحول الرقمي.

وأوضح الشيخ نمر الصباح أن وزارة النفط تسعى دائما إلى التحول الرقمي الكامل من خلال ضوابط وإجراءات وقواعد بيانات عالية الجودة، ولتحقيق ذلك تعمل الوزارة لميكنة الخدمات والربط الالكتروني وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني.

وبيّن أن استراتيجية وزارة النفط تتضمن مجموعة من المكونات الرئيسية التي تتمثل في الرؤية والرسالة والقيم والأهداف الاستراتيجية والمحاور.

هذا وقد أشرف على إعداد استراتيجية وزارة النفط للسنوات الخمس المقبلة فريق عمل مكون من الوكيل المساعد للشؤون الفنية في الوزارة المهندس خالد الديين، ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الشيخة تماضر خالد الأحمد الجابر الصباح، والمستشار قصي الدرويش، وكل من أروى البشر وحصة الراشد ودعاء الكندري ودلال الغانم وسارة المزيد ولطيفة العصفور ومريم العرادة ومنى الفليج وهديل العرادي.

