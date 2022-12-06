«معرض الكويت» تطلق معرضي «البناء» و«المجوهرات العالمي» ديسمبر الحالي

مال وأعمال

أعلنت شركة معرض الكويت الدولي عن تنظيم معرضي (الذهب والمجوهرات العالمي الـ 18) و(البناء) خلال الفترة ما بين 14 و24 الحالي على أرض المعارض الدولية بمنطقة مشرف بمشاركة عدد من الشركات المحلية والإقليمية والدولية.

وأكدت المدير التنفيذي لقطاع التسويق والمبيعات في الشركة باسمة الدهيم في لقاء مع (كونا) أهمية هذين المعرضين التجاريين باعتبارهما حدثين مميزين في البلاد لناحية توقيتهما ونوعيتهما وإتاحتهما منصات لعرض التجارب وتبادل الأفكار وعقد مختلف الصفقات التجارية والاستثمارية والتطوير المستمر للاقتصاد الوطني.

وقالت الدهيم: إن المعارض الدورية التي تقيمها الشركة على مدار العام هي إحدى أهم وسائل الترويج محليا ودوليا ولعرض المنتجات والسلع بأنواعها وآخر الإنجازات للشركات لاسيما أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإبراز مدى التوسع للقاعدة الإنتاجية الاقتصادية في الدولة. وأشارت إلى أهمية معرض الذهب والمجوهرات العالمي الـ 18 الذي تنظمه الشركة في الفترة ما بين 14 و 19 الحالي في صالة رقم (4) بأرض المعارض خصوصا للراغبين في اقتناء احتياجاتهم من الألماس والأحجار الكريمة واللؤلؤ والذهب.

وأضافت أن المعرض يعتبر فرصة سانحة للاستفادة من العروض والخصومات المقدمة في المعرض اضافة إلى الحلي والاكسسوارات والتعرف على أحدث اتجاهات السوق وعرض أحدث الموديلات والابتكارات في التصميم والتطورات الصناعية الخاصة في الذهب والمجوهرات.

وبينت أن المعرض المتخصص يعد الحدث الأمثل للمستهلكين والعارضين لعرض منتجاتهم المتنوعة باعتبار أن المعرض من أكبر التجمعات التي تجمع كبريات الشركات المحلية والدولية ووكلاء اكبر الوكالات العالمية في المنطقة ويحظى بمشاركات واسعة من عدة دول في المنطقة.

وذكرت الدهيم أن معرض البناء ينطلق في 19 ديسمبر الحالي ويستمر ستة أيام في الصالتين 5 و 6 ويجمع العديد من الصناعيين مع المقاولين لاختيار شركائهم وإيجاد المنتجات المناسبة فضلا عن العقود والفرص الاستثمارية الواعدة لهم. وأشارت إلى أهمية المعرض خاصة في البلاد لظهور العديد من المناطق السكنية الجديدة وفرصة جيدة للمواطنين الراغبين في عمليات البناء لاسيما المنازل للتعرف على الحلول المناسبة لسوق البناء والتعرف على توجهات السوق من ناحية نوعية المواد واختلاف أسعارها. وبينت أن المعرض يهدف أيضا إلى عرض أحدث منتجات وتقنيات البناء والتشييد من خلال الجودة العالية والكلفة المناسبة وتوفير بدائل تعطي خيارات عدة للراغب في عملية البناء أو التجديد مؤكدة الحرص على تنظيم مثل هذه المعارض إيمانا من الشركة بأهميته خصوصا أنه من القطاعات الاقتصادية المهمة. ولفتت الدهيم إلى استكمال الحجوزات في المعرضين تمهيدا لانطلاقتهما مع توفر أحدث الحلول المناسبة التي تعرضها أكثر من 220 مشاركا يمثلون شركات محلية وخليجية ودولية. يذكر أن معرض الكويت الدولي هو أكبر مركز للمعارض في البلاد.

