أبراج مصر العالمية احتفت بتدشين 63 وحدة فندقية جديدة من «هوليداي إن آند سويتس»

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احتفلت شركة ابراج مصر العالمية، بالافتتاح الرسمي لمشروع الشقق الفندقية لفندق «هوليداي ان آند سويتس» بتشغيل 63 شقة فندقية جديدة بمساحات مختلفة، وحضر الاحتفالية التي عقدت مساء الخميس الماضي بمقر فندق هوليداي ان على كورنيش نيل المعادي السيد جواد بوخمسين رئيس مجلس ادارة الشركة، وعماد جواد بوخمسين نائب رئيس مجموعة بوخمسين القابضة، والسفير الكويتي بالقاهرة غانم صقر الغانم، بالاضافة إلى عدد من سفراء الدول الأوروبية والأفريقية والعربية وأعضاء السلك الدبلوماسي وكذلك عدد من الشخصيات العامة في مجال السياحة والفنادق.

وتعد مجموعة بوخمسين القابضة للاستثمارات، اكبر مساهم في شركة ابراج مصر العالمية بنسبة 49 في المئة من الأسهم، من خلال 5 شركات تمتلكها المجموعة أبرزها الشركة العربية العقارية لادارة الفنادق.

وقال نائب رئيس مجموعة بوخمسين القابضة عماد جواد بوخمسين، ان المجموعة تسعد بأنها المساهم الأكبر في شركة ابراج مصر العالمية المالكة لفندق هوليداي ان آند سويتس في منطقة المعادي، موضحاً ان مجموعة بوخمسين القابضة تمثل عدداً من الشركات التابعة لها من خلال مساهمتها الكبرى في تلك الشركة.

وأوضح ان مشروع الشقق الفندقية الجديدة لفندق هوليداي ان اند سويتس المعادي بدأ تشغيله بالفعل منذ شهر يوليو الماضي، مشيراً إلى ان حفل الافتتاح الرسمي يشمل تشغيل كامل الطاقة الفندقية بـ63 شقة فندقية، مقسمة لـ35 ستوديو و28 سويت وان روم وبمساحات مختلفة لجميع الشقق الفندقية.

وأضاف ان شركة ابراج مصر العالمية كانت حريصة على زيادة الطاقة الاستيعابية للفندق من خلال وحدات وشقق فندقية بالاضافة إلى الغرف الفندقية الأخرى لتلبية الطلب والحجوزات على الفندق، موضحاً انه تم تشغيل 7 ادوار كاملة في الفندق ويصل اجمالي مساحة الدور إلى 800 متر مربع كما يشمل كل دور في الشقق الفندقية على 9 شقق فندقية « 5 ستوديو و4 سويت وان روم».

وقال نائب رئيس مجموعة بوخمسين القابضة ان فندق هوليداي ان اند سويتس مملوك بالكامل لشركة ابراج مصر العالمية التي تملك فيها المجموعة النسبة الأكبر من الأسهم، موضحاً ان مجموعة بوخمسين القابضة وبنك الاسكندرية يملكان 70 في المئة من اسهم شركة ابراج مصر العالمية.

وأكد عماد جواد بوخمسين، ان فندق هوليداي ان اند سويتس يضم 30 دوراً ويبلغ اجمالي مساحته اكثر من 2800 متر مربع، موضحاً ان الشركة تخطط لاطلاق غرف فندقية اضافية جديدة خلال الفترة المقبلة بالفندق خاصة ان مجال الاستثمار الفندقي في مصر بشكل عام جيد ويشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات في مشروعات عديدة.

وأكد ان شركة ابراج مصر العالمية، تعمل بفكر وخطط مدروسة ولذلك اسندت ادارة فندق هوليداي ان إلى شركة عالمية متخصصة في ادارة الفنادق العالمية الكبرى فئة الـ5 نجوم، وه شركة انتركونتننتال هوتيل جروب العالمية حيث تدير الفندق من خلال شركتها هوليداي ان ميدل ايست.

وشدد عماد جواد بوخمسين، على ان شركة ابراج مصر العالمية تستهدف جميع الشرائح والعملاء في مشروع الوحدات الفندقية الجديدة سواء كانوا مصريين أو سائحين اجانب أو عرب أو شركات اجنبية أو محلية، خاصة ان اسعار تلك الشقق جيدة وتنافسية ايضاً، موضحاً ان الفندق حالياً هو المنشأة الفندقية الوحيدة في منطقة المعادي الذي يمتلك شققاً فندقية فاخرة وهو ما سيزيد من الاقبال خلال الفترة المقبلة على الفندق، كما ان تلك الشقق الجديدة تم تجهيزها بأحدث الأجهزة الالكترونية ومن خلال انظمة حديثة جداً سواء في المفروشات أو في انماط الاضاءة بالاضافة إلى انها تتمتع بخصوصية ايضاً اكبر من الغرف الفندقية ولديها مصاعد خاصة بها.

وأضاف ان اجمالي الطاقة الاستيعابية لفندق هوليداي ان اند سويتس المعادي قبل الافتتاح الرسمي للشقق الفندقية تبلغ 166 غرفة فندقية بالاضافة إلى 5 اجنحة، مشيراً إلى ان شركة ابراج مصر العالمية ومجموعة بوخمسين القابضة فكرت في تشغيل شقق فندقية جديدة تكون تابعة ومملوكة للفندق ليكون هناك تنوع استثماري خاصة ان هذا النوع من الاستثمار مطلوب بقوة خلال الفترة الحالية.

وكشف نائب رئيس مجموعة بوخمسين القابضة عماد جواد بوخمسين، عن أن شركة ابراج مصر العالمة ستدرس تنفيذ استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة في مجال الفنادق الكبرى فئة الـ5 نجوم سواء في منطقة المعادي أو مناطق اخرى في القاهرة بشرط ان تكون في مناطق مميزة ومطلة على النيل، موضحاً ان مناخ الاستثمار في مصر بشكل عام والفندقي والسياحي بشكل خاص جاذب للمستثمرين في ظل المقومات السياحية التي تمتلكها مصر والأسعار التنافسية ايضاً بالاضافة إلى التسهيلات الحكومية التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين في جميع المجالات. أبدى رئيس مجلس ادارة شركة ابراج مصر العالمية ومجموعة بوخمسين القابضة للاستثمارات السيد جواد بوخمسين، سعادته بالافتتاح الرسمي لمشروع الشقق الفندقية الجديدة لفندق هوليداي ان آند سويتس المعادي بتشغيل 63 وحدة فندقية جديدة مجهزة على اعلى مستوى، موضحاً ان شركة ابراج مصر العالمية حريصة على زيادة الطاقة الاستيعابية للفندق المطل على كورنيش نيل المعادي خلال الفترة المقبلة.

وقال السيد جواد بوخمسين: ان مجموعة بوخمسين القابضة المساهم الأكبر في شركة ابراج مصر العالمية تمثل 5 شركات كبرى تابعة للمجموعة في مجال الفنادق والمنشآت السياحية نظراً لما تتمتع به المجموعة من خبرات كبيرة في الوطن العربي في مجال الاستثمار الفندقي والسكني، موضحاً ان الاستثمار السكني الفندقي من الاستثمارات المطلوبة في مصر خلال الوقت الحالي في ظل رغبة عدد كبيرمن السائحين من جنسيات مختلفة عربية وأجنبية بالاقامة في شقق فندقية بدلاً من الغرف.

وأكد ان مجموعة بوخمسين القابضة حريصة على تنوع استثماراتها في مصر في جميع المجالات سواء كانت استثمارات سياحية أو سكنية، فبعدما وقعت المجموعة أخيراً عقداً لتنفيذ مشروع سكني بكلفة 5 مليارات جنيه في مدينة الشيخ زايد المصرية مع شركة مراسم للتطوير العقاري التابعة لمجموعة بن لادن السعودية، حرصت الآن على افتتاح مشروع شقق فندقية جديدة في فندق هوليداي ان آند سويتس في منطقة المعادي وهو ما يؤكد ثقتها الكاملة والكبيرة في السوق الاستثماري المصرية.

وأوضح ان مجموعة بوخمسين القابضة، تسعد وتفتخر بجميع استثماراتها وشركاتها المختلفة في مصر وأبرزها الشركة العربية العقارية بالاضافة إلى انها المساهم الأكبر لشركة ابراج مصر العالمية المالك لفندق هوليداي ان آند سويتس المعادي، موضحاً ان مجموعة بوخمسين القابضة متواجدة في السوق المصري منذ عام 1975 لثقتها القوية في المناخ المصري.

وأشاد بحجم التسهيلات الحكومية المصرية الكبيرة للمستثمرين في جميع المجالات سواء سكنية أو سياحية أو صناعية بالاضافة إلى التسهيلات الحالية في نظم طرح الأراضي من خلال انظمة الشراكة مع القطاع الخاص، موضحاً انه دائماً يتعامل مع مصر على انها ام الدنيا وأبوها وليس ام الدنيا فقط لأن مصر دولة كبيرة جداً في المنطقة وهى الشقيقة الكبرى لجميع دول الوطن العربي.

وأكد ان مصر دولة جاذبة لجميع المستثمرين وفيها قوانين جيدة ومدروسة تحمي الدولة والمستثمرين معاً، داعياً جميع المستثمرين في منطقة الخليج وخاصة من الكويت إلى الاستثمار في مصر في جميع المجالات، مشيداً بحفاوة الاستقبال الذي لمسه من الجانب المصري اثناء حضوره الأسابيع القليلة الماضية ضمن الوفد الاقتصادي الكويتي الذي زار مصر وعقد لقاءات مكثفة ابرزها مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وكشف عن ان مجموعة بوخمسين القابضة وشركة ابراج مصر العالمية ستدرس تنفيذ مشروعات سكنية وفندقية في مصر في مناطق مميزة خلال الفترة المقبلة، موضحاً ان هناك خططاً مدروسة في مجال الاستثمار الفندقي تشمل زيادة الطاقة الاستيعابية لفندق هوليداي ان آند سويتس المعادي مع التوسع خلال الفترة المقبلة في تشغيل فنادق كبرى على كورنيش النيل.

وأكد السيد جواد بوخمسين ان المجموعة، من الشركات التي تثق تماماً في الاقتصاد المصري وفي مناخ الاستثمار المصري ولذلك فهي متواجدة منذ سنوات عديدة في مصر من خلال استثمارات متنوعة، موضحاً ان المجموعة تفضل دائماً التعامل مع الشركات العالمية والكبرى في تنفيذ مشروعاتها سواء السكنية أو الفندقية حتى تقدم الخدمة في النهاية بشكل مميز مع مراعاة تقديم الخدمات بأسعار تنافسية.

