«هوليداي إن آند سويتس»... لؤلؤة فندقية على كورنيش النيل

مال وأعمال

في واحدة من أرقى مناطق العاصمة المصرية المطلة على كورنيش النيل وتحديداً في المعادي، يقع فندق هوليداي ان آند سويتس، الذي يضم 234 غرفة وشقة فندقية بالاضافة إلى عدد كبير من قاعات الاجتماعات والأفراح والمطاعم والكافيهات لتلبية طلب جميع العملاء من مصريين وعرب وأجانب، ويعد الفندق الذي يتميز بأفضلية الموقع خاصة ان منطقة المعادي معروفة في مصر بأنها منطقة الباشاوات أو اولاد الذوات» هو المنشأة الفندقية الوحيدة في المعادي الذي يمتلك شققا فندقية.

هشام علي الدين مدير عام شركة ابراج مصر العالمية المالك للفندق، اكد ان الفندق يتمتع بمزايا عديدة لتواجده على كورنيش النيل مباشرة وفي منطقة متميزة وهادئة بعيدة عن زحام مناطق وسط البلد، موضحاً ان الفندق يمتلك 13 قاعة اجتماعات بمساحات كبيرة متاحة للايجار امام جميع الشركات والأفراد، بالاضافة إلى ان مطاعم وكافيهات الفندق ليست حكراً فقط على النزلاء، فالفندق يمتلك ناديا صحيا كبيرا وكازينو، وكافيه ضخماً في الدور الأرضي ومطعمين احدهما في الدور الثاني وبه حمام سباحة، بالاضافة إلى المطعم الرئيس في الدور الأول، موضحاً ان هناك قاعة افراح كبرى في الفندق.

وقال: إن الفندق يجتذب السائحين من مختلف الجنسيات وخاصة الجنسيات العربية بالاضافة إلى المصريين، موضحاً انه في موسم الصيف تكون النسبة الأكبر للاشغالات للجاليات العربية كما هي الحال في اغلب الفنادق المصرية، في حين ان فصل الشتاء تكون النسبة الأكبر للجنسيات الأجنبية الذين يفضلون زيارة مصر للتمتع بطقسها المميز، موضحاً ان اطلاق مشروع الشقق الفندقية الجديدة سيساعد على زيادة الطلب الفندقي خاصة ان الشقق الفندقية هى مسعى لشريحة ليست قليلة من السائحين في مصر سواء اجانب أو عرب.

وتابع مدير عام ابراج مصر العالمية: إن الشقق الفندقية الجديدة في فندق هوليداي ان آند سويتس، مجهزة على اعلى مستوى وبخامات مميزة وباستخدام الأنظمة الذكية في تشغيل الاضاءة والأجهزة الكهربائية في الغرف، موضحاً ان الشقق الفندقية لها مدخلها الخاص ومصاعدها الخاصة في الفندق حفاظاً على خصوصية عملاء تلك الشقق.

وأضاف ان ما يميز فندق هوليداي ان آند سويتس بالمعادي هو الجودة والدقة الذي تم تنفيذه بها، فالفندق بدأ تشغيله في مصر عام 1989 ونفذ المبنى وقتها اكبر شركة مقاولات في اوروبا وهى شركة المانية تدعى «تيسين راينشتال تكنيك» حيث شيدته باستخدام خامات جميعها من المانيا وبدقة عالية جداً، موضحاً ان شركة ابراج مصر العالمية المالكة للفندق اسندت تنفيذه وادارته لشركات عالمية متخصصة في تلك المجالات.

