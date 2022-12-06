رحمة أحمد تشارك في فيلم «نبيل الجميل»

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تواصل الفنانة رحمة أحمد تصوير دورها في فيلم «نبيل الجميل»، بطولة الفنان محمد هنيدي.

وتجسد ضمن أحداث العمل شخصية ممرضة تعمل في مجال التجميل، وتساعد شقيقها الكبير والذي يقدم شخصيته محمد هنيدي.

وفيلم «نبيل الجميل» بطولة محمد هنيدي، نور اللبنانية، محمد سلام، رحمة أحمد، محمود حافظ، حجاج عبدالعظيم، أحمد فؤاد سليم، ضياء الميرغني، محمد الصاوي، مادلين طبر، ومحمد رضوان، ومن تأليف أمين جمال وإخراج خالد مرعي.

ويواصل هنيدي التصوير على قدم وساق للانتهاء من العمل بالكامل خلال شهر ديسمبر، لعرضه في موسم إجازة منتصف العام الدراسي المقبل.

