نشاط نسوي على خشبة المسرح في ديسمبر

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يشهد الشهر الحالي حضوراً نسائياً كبيراً على خشبة المسرح، ما بين مسرحيات بدأ عرضها وأخرى يتم التحضير لها للعرض نهاية الشهر الحالي، في نشاط كبير للحركة المسرحية المصرية، في ظاهرة جديدة لم يشهدها المسرح منذ فترة.

ومن أبرز هؤلاء النجمات، اللاتي يتنافسن على خشبة المسرح، الفنانة دنيا سمير غانم، التي تخوض أولى تجاربها المسرحية من خلال عرض «آنستونا»، ويشاركها البطولة كوكبة كبيرة من النجوم، في مقدمتهم بيومي فؤاد، سامي مغاوري، كريم عفيفي، عمرو عبد العزيز، وآخرون، تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب، وإخراج خالد جلال. وتدور أحداث المسرحية حول مطربة مبتدئة تلعب دورها النجمة دنيا سمير غانم، تعيش في حارة شعبية وتحلم بالشهرة والنجومية، ويكتشفها أحد المعلمين «بيومي فؤاد»، ليقف بجانبها ويحقق لها حلمها، في إطار كوميدي غنائي.

الفنانة ريم مصطفى تخوض هي الأخرى تجربتها المسرحية الثانية من خلال مسرحية «سيدتي الجميلة» والتي تشارك فيها البطولة الفنان احمد السقا والتي من المقرر أن يتم عرضها في موسم الرياض خلال النص الأول من ديسمبر الحالي.

«سيدتى الجميلة» مقتبسة من مسرحية «بيجماليون» لجورج برنارد شو، وتم تقديمها في أكثر من عمل سواء على خشبة المسرح أو السينما، وتقدم برؤية جديدة من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر وإخراج حسن عبد السلام، وتدور أحداثها حول كمال الذي يبحث عن امرأة جميلة ليريها للملك، فتسرقه نشالة تدعى صدفة فيعجب بشخصيتها المتوحشة ويأخذها ليعلمها آداب الإتيكيت، ويعلمها كيفية التصرف مع الملك.

وتسجل «سيدتي الجميلة» التجربة الثانية لريم مصطفى على خشبة المسرح بعدما قدمت العام الماضي مسرحية «في نص الليل» بمشاركة حسن الرداد، غادة عادل، محمد عبد الرحمن توتا، سليمان عيد، مصطفى هريدي، مصطفى بسيط، نيللي محمود، وإخراج عمرو عرفة، والعمل مستوحى من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر. فيما تخوض النجمة رانيا يوسف هي الأخرى تجربة مسرحية من خلال «قمر الغجر»، وهي مقتبسة من مسرحية «قمر بنت الغجر»، للكاتب محمود مكي، وتأليف وإخراج عمرو دوارة، وتدور في إطار استعراضي غنائي.

