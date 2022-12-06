بعد اعتذارها إلهام شاهين تكشف سر انسحابها من مسلسل «حضرة العمدة»

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حالة من الاستغراب الشديد انتابت البعض بعد قرار الفنانة إلهام شاهين الاعتذار عن المشاركة في بطولة مسلسل «حضرة العمدة» مع الفنانة روبي والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، وتسبب في ذلك حديثها عن مدى تحمسها للعمل ليكون خطوتها المقبلة في رمضان بعد نجاح مسلسل «بطلوع الروح» رمضان الماضي والذي قدمت من خلاله دور إرهابية تنتمي لجماعة داعش.

إلهام أكدت لـ «النهار» أن السر في انسحابها من المسلسل يرجع إلى عدم اكتمال السيناريو، إذ إنها سبق أن طلبت من الجهة المنتجة إرسال 30 حلقة كاملة، ولكن هذا لم يحدث.

‏وتضيف إلهام شاهين: «قُدّمت لي 4 حلقات فقط من أصل 30 حلقة، وهذا لم يكن كافيًا بالنسبة لي للتعرف على الشخصية التي أجسدها، ومعرفة تطوراتها، وأبعادها في العمل، وعندما طلبت إرسال بقية الحلقات أكدوا لي أنها لم تُكتب بعد، فقررت الاعتذار عن المسلسل». ‏ تشير شاهين إلى أن من بين الأسباب التي قدمها صنّاع العمل لعدم اكتمال كتابة باقي السيناريو، أن كل السوق يسير بهذه الطريقة، حيث قالت: «أعلم جيدًا أن هذا أصبح المتعارف عليه، بأن فريق العمل يدخلون التصوير بدون استكمال كل المسلسل، ولكن هذا ليس أمراً صحيحًا، وأنا لا أعمل بهذه الطريقة، ولم يكن أمامي سوى الاعتذار عن العمل، وأتمنى لهم التوفيق». وكشفت أنها حسمت موقفها من المشاركة في موسم رمضان المقبل، مؤكدة أنها ستغيب عن دراما رمضان 2023، ولن تشارك في أي أعمال أخرى. على جانب آخر، أكدت إلهام شاهين أن لديها فيلمين تواصل تحضيرهما، وهما «بنات صابرة» و«4 ستات شداد»، حيث قالت: «كان من المفترض أن نبدأ في تصوير هذه الأعمال بعد موسم رمضان المقبل نظرًا لارتباطي بتصوير المسلسل، قبل أن أغيب عنه، هناك مشاورات حاليًا لدخول تصوير الأعمال قريبًا، لكننا لم نستقر بعد على الموعد النهائي».

وشاركت إلهام شاهين في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ44 وحرصت على التواجد في أغلب فعالياته وعروضه، كما تواجدت بشكل مستمر مع الفنانة لبلبة التي كرمتها إدارة المهرجان عن مشوارها الفني هذا العام.

