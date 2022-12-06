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مايان السيد تثير الجدل من مدرجات كأس العالم


تعرضت الفنانة مايان السيد لموجة من الانتقاد الشديد من قبل متابعيها بسبب مظهرها في مدرجات ملاعب كأس العالم في قطر
وكانت مايان قد حضرت مباراة السعودية والمكسيك في المدرجات وظهرت مايان السيد مرتدية «تي شيرت» أخضر بلون زي وعلم المملكة العربية السعودية مدوناً عليه اسم المملكة.
كما شوهدت مايان السيد أيضًا مرتدية «تي شيرت» عليه اسم وعلم فلسطين، لمساندة القضية الفلسطينية في هذا المحفل الدولي.
ولم تفتعل مايان السيد أي إثارة بشأن ما ترتديه حتى أنها لم تنشر الصورة على السوشيال ميديا، بل اكتفت بنشر صورة الزي السعودي، ليقول البعض إنها تفعل ذلك من أجل التريند، خاصة وأنها تتعمد الظهور في بعض المناسبات من أجل ذلك وهي ليست المرة الأولى.
ومع تزايد الهجوم على مايان قامت بالخروج عن صمتها وكتبت: لماذا أفعل ذلك من أجل التريند أو حب الظهور لماذا لا تقولون إني أفعل ذلك من أجل قضية ما أو أدعم المنتخبات العربية من أجل أن نظهر شكل الجمهور العربي بشكل جيد أمام العالم، خاصة أن البطولة تقام على أرض عربية لأول مرة.
ليرد عليها البعض: «ليس في مباريات كرة القدم وما ظهرتِ عليه ليس مناسباً لفتاة عربية تتواجد في المدرجات».
لكن محبي مايان لم يتركوها في وجه هذه الموجة من الانتقاد بمفردها حيث عبروا لها عن دعمهم لها وإعجابهم لظهورها المتكرر بألوان العلم الفلسطيني.


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