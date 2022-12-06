الجلواح: «الكويت الجارة الحلوة».. توثيق ثقافي وإعلامي

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في لفتة تنم عن واقع الاخوة بين الاشقاء في السعودية والكويت وتترجم المشاعر الصادقة والتلاحم بين البلدين نظم ديوان القطان بالشعب امسية ثقافية على شرف الاديب والشاعر السعودي محمد الجلواح، بمناسبة تدشين كتابه الجديد «الكويت الجارة الحلوة» بحضور الحاج حسين علي القطان، وشارك بالحضور حشد كبير من رواد الديوان من الأدباء والمثقفين، إلى جانب الحضور المميز من وسائل الاعلام المختلفة التي حرصت لتغطية هذه الفاعلية الثقافية المميزة.

وتضمنت الأمسية كلمة الحاج حسين القطان، ألقاها نيابة عنه المهندس بشار القطان، حيث رحب خلالها بضيوف الديوان من رواد الديوان من الكويت والمملكة العربية السعودية وقال فيها: بداية يسعدنا ويشرفنا أن نرحب بالكاتب الكبير الأستاذ محمد الجلواح والضيوف الكرام من المملكة العربية السعودية متمنين لهم طيب الإقامة في وطنهم الثاني الكويت كما نرحب أيضا بالسادة الضيوف والحضور الكرام و نود ان نشكر الكاتب الكبير الأستاذ محمد الجلواح على اختياره لديوان القطان لتدشين كتابه الجديد «الكويت.. الجارة الحلوة».

واضاف ايضا: الاعلام أيها الاخوة عبر مختلف وسائله ومستوياته يمثل وسيلة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها، ودورها مهم لكل المجتمعات المتقدمة والنامية على حد سواء وفي جميع الأوقات، حتى باتت مع مخرجاتها في عصرنا الحاضر جزءاً من حياة الناس عامة والكويت كانت ومازالت رائدة بإعلامها المتوازن والحر تحت مظلة الديموقراطية التي ساهمت في توفير حجم كبير من المعلومات والاحداث الجارية في أفكار المجتمع وبث المعتقدات السياسية المناسبة في التنشئة الاجتماعية وهذه الأمسية الأدبية الإعلامية انعكاس لصورة الاعلام الكويتي من خلال وجدان الاشقاء».

من جانبه، اوضح الاديب الشاعر السعودي محمد الجلواح ان حبه لدولة الكويت هو ما دفعه لاصداره كتاب «الكويت.. الجارَةُ الحُـلْوَة» للساحة الإعلامية والثقافية والأدبية الكويتية والخليجية الذي احتوى على أكثر من 500 مادة وموضوع بين قصيدة ومقالة، وصورة، ورسالة، وكتاب.

وهذا الكتاب الذي يحتوي على 572 صفحة.. فريد، وضخم، وجذاب في شكله ومحتواه، إذ إنه يرصد ويوثق أعمالا وأنشطة ثقافية وإعلامية كويتية تفاعل معها المؤلف على مدى أكثر من خمسين عاما، وبخاصة الصحافة الكويتية، ومنها مجلة العربي، ومؤسسة عبدالعزيز البابطين الثقافية، وغيرها.

كما رصد الكتاب بالألوان عددا من المقالات والصور النادرة، واحتوى على قائمة من رجالات ونساء من الكويت ساهموا في صنع المشهد الأدبي والثقافي والإعلامي والفني الكويتي، وعلى قائمة مماثلة لبعض الأشقاء العرب غير الكويتيين الذين كان لهم دور وحضور في هذا المشهد.

ولأنّ (الكتاب يُقْرَأُ من عنوانه).. كما يقال.. فقد حمل عنوانا طريفا وشاعريا أيضا، إذ أطلق عليه مؤلفُـهُ: «الكويت.. الجارَةُ الحُلْوَة» بما تحمل الجِـيرة من دلالات عميقة بين الجار وجاره، وجاءت عناصر ومحتويات غلاف الكتاب مدروسة بشكل جيد وجميل.. حيث برزت حروف كلمة (الكويت) ملونة ومقسمة بألوان عَـلَـم الكويت إلى جانب تمازج وتداخل العَـلَـمَـيْن السعودي، والكويتي اللَّذَيْن يُجَـسِّـدان التآخي العريق، والتلاحم التاريخي بين البلدَيْـن، والشعـبَـيْـن الخليجِـيَّـيْـن الشَقِـيقَـيْـن.

أما غلاف الكتاب الخلفي فجاء يحمل إحدى قصائد المؤلف عن الكويت، المعنونة بـ «دولة الكويت» التي نسج حروفها مع أول حرف من كل بيت فيها.. بحيث تُشَكِّل هذه الحروف عند قراءتها عموديا كلمة «دولة الكويت».

كما تخلل الامسية العديد من المداخلات ومنها مشاركة عبدالمحسن مظفر والنائب السابق فيصل الدويسان واخرين.

