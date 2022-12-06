«الأرمن في الكويت... روايات تاريخية وشهادات موثَّقة» للكاتب حمزة عليان

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صدر عن منشورات ذات السلاسل كتاب «الأرمن في الكويت.. روايات تاريخية وشهادات موثقة» للزميل الكاتب حمزة عليان، وفي مقدمة المؤلف أشار العليان إلى أن كتاب الأرمن في الكويت يبحث ويجيب عن تاريخ تواجد هذه الجالية منذ أربعينيات من القرن الماضي في دولة احتضنتهم وأحبوها بقدر ما كانت مساحة رحبة لحرية الأديان وهو أول كتاب يستعرض تاريخ هذه الجالية في الكويت وباللغة العربية.

فكرة الكتاب

وعن فكرة اصدار الكتاب ودوافعه قال العليان: ما دفعني إلى إصدار هذا الكتاب وبحكم الصلة والثقة بعدد من الشخصيات الأرمنية والتي جمعتني بهم أحداث عصفت بتاريخ وجودهم في بلادهم الأصلية وبتواجدهم في لبنان والكويت، إلى ان جاءت هذه «الولادة»، بعد جلسات ولقاءات تمنٍّ في الكنيسة الأرمنية الجديدة في منطقة سلوى في عام 2021 مع سيادة المطران الشاب بدروس مانوثيليان والأب أرداك كهيايان وكانا من الداعمين والمؤازرين لي في ترتيب لقاءات عدة مع عدد من أبناء وسيدات الجالية وتوفير مواد وصور ووثائق بذل فيها «أبونا أراداك» جهوداً متواصلة.

فصول الكتاب

جاء الكتاب متضمناً خمسة فصول، حمل الفصل الأول منه عنوان «تاريخ الأرمن في الكويت» تحدث فيه الكاتب حول العديد من المواضيع منها الهجرات الأرمنية والبدايات، وبين أن علاقة الأرمن بالكويت تعود إلى عام 1778م ومن بوابة البصرة حينما أرسلت وزارة البحرية الفرنسية في 3 أغسطس 1778م الضابط «بوريل دي بورغ» حاملاً رسائل مكتوبة بالشيفرة لنقلها إلى «بوندي شيري» عاصمة الهند الفرنسية غادرها عن طريق ميناء مارسيليا إلى مرفأ اللاذقية ومنها إلى حلب ثم البصرة عن طريق البر، والتي قطعها بقافلة مكونة من 25 شخصاً هاجمهم خلالها قطاع الطرق وأصيب فيها الضابط ووقع أسيراً، لكنه استطاع إقناع المهاجمين بأخذه إلى الكويت مقابل 100 جنيه إسترليني، في حينه صادف وجود تاجر أرمني، استدان منه المبلغ وأعطاه رسالة إلى القنصل الفرنسي في البصرة، ويدعى روسو، ليسدد المبلغ، وبالفعل وصل هذا الضابط إلى الكويت وطلب الحماية من الحاكم الشيخ صباح، وأعطاه الأمان وحلّ بضيافته.

وأضاف الكاتب: «تجددت هذه العلاقة أثناء حكم الشيخ مبارك الكبير، حيث تمت الاستعانة بمترجم أرمني كان يعمل وكيلاً لشركة بواخر في الكويت، ويسكن في قصر الشيخ مبارك، حيث كان يقوم بالترجمة إلى اللغة الفرنسية بين الشيخ مبارك وقباطنة السفن الروسية، ومنها المدمرة إسكولد، التي زارت الكويت في نوفمبر 1902. الفصل الثاني حمل عنوان «تحت سقف الحريات الدينية ولوحة التعايش بين الأديان في الكويت، بينما أفرد الكاتب الفصل الثالث للحديث عن المدرسة الأرمنية من أيام الشيخ عبدالله الجابر الصباح وإلى اليوم. وفي الفصل الرابع تناول العليان تاريخ العلاقة بين دولة الكويت وجمهورية أرمينيا: احترام متبادل وعلاقات متوازنة.

أما الفصل الخامس فقد ختم العليان كتابه فيه تحت عنوان «حضور الأرمن في الشرق الأوسط والخليج العربي».

