عماد بوخمسين: ندرس فتح استثمارات جديدة في فنادق مصرية

مال وأعمال

أبدى رئيس مجلس ادارة شركة ابراج مصر العالمية ومجموعة بوخمسين القابضة للاستثمارات السيد جواد بوخمسين، سعادته بالافتتاح الرسمي لمشروع الشقق الفندقية الجديدة لفندق هوليداي ان آند سويتس المعادي بتشغيل 63 وحدة فندقية جديدة مجهزة على اعلى مستوى، موضحاً ان شركة ابراج مصر العالمية حريصة على زيادة الطاقة الاستيعابية للفندق المطل على كورنيش نيل المعادي خلال الفترة المقبلة.

وقال السيد جواد بوخمسين: ان مجموعة بوخمسين القابضة المساهم الأكبر في شركة ابراج مصر العالمية تمثل 5 شركات كبرى تابعة للمجموعة في مجال الفنادق والمنشآت السياحية نظراً لما تتمتع به المجموعة من خبرات كبيرة في الوطن العربي في مجال الاستثمار الفندقي والسكني، موضحاً ان الاستثمار السكني الفندقي من الاستثمارات المطلوبة في مصر خلال الوقت الحالي في ظل رغبة عدد كبيرمن السائحين من جنسيات مختلفة عربية وأجنبية بالاقامة في شقق فندقية بدلاً من الغرف.

وأكد ان مجموعة بوخمسين القابضة حريصة على تنوع استثماراتها في مصر في جميع المجالات سواء كانت استثمارات سياحية أو سكنية، فبعدما وقعت المجموعة أخيراً عقداً لتنفيذ مشروع سكني بكلفة 5 مليارات جنيه في مدينة الشيخ زايد المصرية مع شركة مراسم للتطوير العقاري التابعة لمجموعة بن لادن السعودية، حرصت الآن على افتتاح مشروع شقق فندقية جديدة في فندق هوليداي ان آند سويتس في منطقة المعادي وهو ما يؤكد ثقتها الكاملة والكبيرة في السوق الاستثماري المصرية.

وأوضح ان مجموعة بوخمسين القابضة، تسعد وتفتخر بجميع استثماراتها وشركاتها المختلفة في مصر وأبرزها الشركة العربية العقارية بالاضافة إلى انها المساهم الأكبر لشركة ابراج مصر العالمية المالك لفندق هوليداي ان آند سويتس المعادي، موضحاً ان مجموعة بوخمسين القابضة متواجدة في السوق المصري منذ عام 1975 لثقتها القوية في المناخ المصري.

وأشاد بحجم التسهيلات الحكومية المصرية الكبيرة للمستثمرين في جميع المجالات سواء سكنية أو سياحية أو صناعية بالاضافة إلى التسهيلات الحالية في نظم طرح الأراضي من خلال انظمة الشراكة مع القطاع الخاص، موضحاً انه دائماً يتعامل مع مصر على انها ام الدنيا وأبوها وليس ام الدنيا فقط لأن مصر دولة كبيرة جداً في المنطقة وهى الشقيقة الكبرى لجميع دول الوطن العربي.

وأكد ان مصر دولة جاذبة لجميع المستثمرين وفيها قوانين جيدة ومدروسة تحمي الدولة والمستثمرين معاً، داعياً جميع المستثمرين في منطقة الخليج وخاصة من الكويت إلى الاستثمار في مصر في جميع المجالات، مشيداً بحفاوة الاستقبال الذي لمسه من الجانب المصري اثناء حضوره الأسابيع القليلة الماضية ضمن الوفد الاقتصادي الكويتي الذي زار مصر وعقد لقاءات مكثفة ابرزها مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وكشف عن ان مجموعة بوخمسين القابضة وشركة ابراج مصر العالمية ستدرس تنفيذ مشروعات سكنية وفندقية في مصر في مناطق مميزة خلال الفترة المقبلة، موضحاً ان هناك خططاً مدروسة في مجال الاستثمار الفندقي تشمل زيادة الطاقة الاستيعابية لفندق هوليداي ان آند سويتس المعادي مع التوسع خلال الفترة المقبلة في تشغيل فنادق كبرى على كورنيش النيل.

وأكد السيد جواد بوخمسين ان المجموعة، من الشركات التي تثق تماماً في الاقتصاد المصري وفي مناخ الاستثمار المصري ولذلك فهي متواجدة منذ سنوات عديدة في مصر من خلال استثمارات متنوعة، موضحاً ان المجموعة تفضل دائماً التعامل مع الشركات العالمية والكبرى في تنفيذ مشروعاتها سواء السكنية أو الفندقية حتى تقدم الخدمة في النهاية بشكل مميز مع مراعاة تقديم الخدمات بأسعار تنافسية.

