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دمشق- الوكالات: تشتد أزمة شح المحروقات والمشتقات النفطية مجددا هذا العام في سورية، لتشهد مختلف المناطق والمحافظات أزمات خدمية ومعيشية خانقة، حيث شُلت حركة النقل والمواصلات خاصة في العاصمة دمشق وريفها، وازدادت -بالتالي- ساعات القطع الكهربائي لتصل إلى 22 و23 ساعة يوميا.

وإلى جانب ندرة المحروقات في السوق السوداء مع الارتفاع المستمر في أسعارها، تعطلت شبكات الهاتف المحمول والإنترنت في العديد من المناطق.

وتنعكس آثار هذه الأزمة بشكل حاد على معظم شرائح المجتمع السوري، لا سيما الطلبة والموظفين الذين كانوا يعانون -في الأساس قبل تفاقم الأزمة خلال الأيام القليلة الماضية- من غلاء المواصلات وصعوبة الوصول إلى وظائفهم وجامعاتهم ومدارسهم.

ودفعت الأزمة الحكومة السورية إلى إصدار قرار بتعطيل الجهات العامة يومي 11 و18 من ديسمبر الحالي، بسبب أزمة فقدان الوقود التي تشهدها البلاد، وتأخر وصول توريدات المشتقات النفطية. وقالت الحكومة السورية «نتيجة للمداولات التي جرت في جلسة مجلس الوزراء اليوم (أمس)، ونظرا للظروف التي يشهدها سوق المشتقات النفطية بسبب الحصار والعقوبات الاقتصادية الجائرة، وبسبب الظروف التي أخّرت وصول توريدات النفط والمشتقات النفطية؛ أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس بلاغا بتعطيل الجهات العامة يومي (الأحد الموافق لـ11 من الشهر الحالي، والأحد الموافق لـ18 من الشهر الحالي)».

وأشارت إلى «وجوب مراعاة الجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها أو ظروفها استمرار العمل فيها».

ورفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أول من أمس، سعر المحروقات المباعة للفعاليات الاقتصادية حصرا عبر شركة «بي إس» ليصبح سعر لتر المازوت 5400 ليرة بدلاً من 2500، ولتر البنزين 4900 (الدولار يعادل 5800 ليرة سورية).

وتشهد سورية أزمة وقود خانقة تسببت في توقف شبه تام لحركة المواصلات العامة والمرور، وانقطاعًا مستمرًا في التيار الكهربائي وخطوط شبكات الاتصالات اللاسلكية، نتيجة فقدان الوقود اللازم لتشغيل المحطات.

وكان وزير النفط والثروة المعدنية، بسام طعمة، أكد -في لقاء على التلفزيون السوري الرسمي - أن سورية تعتمد بنسبة 90% في استهلاكها من المحروقات على التوريدات القادمة من المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة الشرعية ، وهذه التوريدات تخضع لاعتبارات دولية وظروف بيئية.

وتسببت أزمتا الكهرباء وشح المحروقات في انقطاع شبكات الهاتف الخلوي والإنترنت والهاتف الأرضي في العديد من المناطق بما في ذلك العاصمة وريفها.

وقالت الشركة السورية للاتصالات، إن سبب خروج عدد من المراكز الهاتفية عن الخدمة يعود لصعوبة تأمين الوقود اللازم لعمل المولدات الكهربائية الضرورية لتأمين استمرارية تشغيل هذه المراكز.

ورغم ما نقلته صحيفة الوطن عن مصدر في طهران -نوفمبر الماضي- أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اتخذ قرارًا بزيادة كميات التوريدات النفطية إلى سورية من مليوني برميل شهريا إلى 3 ملايين برميل، وذلك لمساعدتها في تجاوز أزمة الطاقة، ورغم وصول ناقلة النفط الإيرانية «لانا» -التي كانت مصادرة من قِبل الولايات المتحدة في اليونان لأشهر- إلى الشواطئ السورية يوم الجمعة الماضي، فإن أزمة الكهرباء وشح المحروقات لا تزال مستمرة حتى الآن.

