عربيات ودوليات

بيروت- الوكالات: حذرت المديرية العامة لقوى الأمن اللبنانية المواطنين مما قالت إنها «تطبيقات إلكترونية مشبوهة»، تمارس أعمالا تجسسية لصالح إسرائيل.

ووفق بيان نقله موقع «النشرة» اللبناني، فإن تحريات قوى الأمن اللبنانية أكدت وجود تطبيقات إلكترونية تستخدم بيانات المستخدمين لها في عمليات تجسس لصالح إسرائيل.

وقال البيان: «ضمن إطار مكافحة عمليات التّجسّس التي يعتمدها العدو ?الإسرائيلي?، ومن خلال متابعة التطبيقات الإلكترونية والصفحات والحسابات عبر شبكة الإنترنت، ونتيجة المتابعة التقنيّة، اشتبهت ?شعبة المعلومات? في قوى الأمن الدّاخلي بأحد الحسابات عبر تطبيق «فيسبوك» تحت اسم «Amine Amine».

وأوضح البيان أن هذا الحساب «يقوم مشغّله -مجهول الهوية بسبب اعتماده نظام حماية منيع- بنشر إعلان عن فرص عمل وإقامة خارج لبنان براتب شهري يبلغ /1080/ يورو، وذلك على عدّة صفحات إلكترونية لبنانية تُعنى بعرض فرص عمل وتأمين وظائف للشبّان».

وكذلك حذر بيان المديرية العامة لقوى الأمن اللبنانية من تطبيق آخر قال إنه تم الاشتباه به، وهو تطبيق Facetune 2 الموجود ضمن قائمة متجري «بلاي ستور» و«آب ستور»، مشيرة إلى أنه «تمّ تطويره في إحدى الشركات الإسرائيلية عام 2013.

