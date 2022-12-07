عربيات ودوليات

كشف الأمير هاري أن العائلة المالكة في بريطانيا، تقوم بتسريب قصص داخلية، بصورة منتظمة، ووصف ذلك بـ«اللعبة القذرة». وخلال مقطع دعائي جديد، من مسلسل وثائقي ستبثه منصة نتفليكس، قال الأمير هاري، إنه لا يكاد يتحدث مع بقية أفراد الأسرة، وعلى الأخص والده الملك تشارلز، وشقيقه الأكبر الأمير وليام، ولي العهد ووريث العرش. وقالت خدمة البث المباشر، إن الحلقات الثلاث الأولى من المسلسل ستكون متاحة يوم الخميس، وسط تكهنات على نطاق واسع بشأن ما سيقوله الزوجان، دوق ودوقة ساسكس، عن أفراد العائلة المالكة الآخرين. ومنذ أن تنحى هاري وميغان عن واجباتهما الملكية قبل عامين وانتقلا إلى كاليفورنيا فما انفك الزوجان يوجهان انتقادات حادة للعائلة المالكة واتهامات بالعنصرية، وهو ما تنفيه العائلة. ويقول هاري في المقطع الدعائي: «لا أحد يعرف الحقيقة تماما.. نحن اللذين نعرف الحقيقة بالكامل». وفي المقطع القصير، أشار هاري إلى أشخاص يعملون في القصور الملكية، يطلعون الصحافيين على أخبار بعضهم البعض، وهي قضية تحدث عنها في السابق. وأوضح أن هناك تسلسلا هرميا للعائلة: «أنت تعلم أن هناك تسريبات، ولكن هناك أيضا اختلاقا للقصص وتلفيقا.. إنها لعبة قذرة».

