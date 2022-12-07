دوليه

حرص لاعبو المنتخب البرازيلي، على دعم بيليه، أسطورة السامبا، أول من أمس، بعد التغلب على كوريا الجنوبية 4-1، في الدور ثمن النهائي.

وذكرت تقارير صحافية مؤخرا أن حالة بيليه الصحية تدهورت في الساعات الأخيرة، بعدما دخل مستشفى ألبرت أينشتاين، الثلاثاء الماضي، حيث قالت إنه لم يعد يستجيب للعلاج الكيميائي الذي يخضع له منذ أكثر من سنة.

وعقب نهاية مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية، عاد نيمار دا سيلفا نجم السامبا، إلى أرض الملعب رفقة زميله دانيلو، وهما يمسكان بلافتة كبيرة تحمل صورة واسم (بيليه).

وظهر جميع لاعبي السليساو وهم يمسكون باللافتة في منتصف أرض ستاد 974، من أجل إظهار الدعم لأحد أبرز أساطير اللعبة عبر التاريخ. يشار إلى أن البرازيل تصطدم بكرواتيا في ربع نهائي المونديال.

