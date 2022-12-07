دوليه

قال لاعب منتخب البرازيل فينيسيوس جونيور إنه حقق حلم طفولته باللعب في كأس العالم وتسجيل الأهداف، مضيفاً أن الفوز على كوريا الجنوبية أسعد الفريق كثيراً. وافتتح فينيسيوس التسجيل في المباراة التي فاز بها منتخب بلاده 4-1 على كوريا الجنوبية وتأهل إلى ربع النهائي حيث سيواجه المنتخب الكرواتي.

وعن المواجهة المقبلة في ربع النهائي مع كرواتيا قال لاعب ريال مدريد: «كرواتيا فريق صعب بلغ نهائي النسخة الأخيرة. يملكون لاعبين جيدين ويجب أن نكون مستعدين لمواجهة الأفضل في كل دور». وعن بيليه قال فينيسيوس: «نتمنى الأفضل للملك. هو من منحنا أكبر عدد من الألقاب، وبحاجة لدعمنا كي يستمتع بفوزنا».

