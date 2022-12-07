دوليه

أبدى تيتي مدرب منتخب البرازيل، سعادته بالفوز على كوريا الجنوبية والتأهل لربع نهائي المونديال. وحقق راقصو السامبا فوزا كبيرا 4-1، في المباراة التي جرت على ملعب 974 في الدوحة، ضمن منافسات ثمن النهائي.

وقال تيتي خلال المؤتمر الصحافي: إنه فخور بفريقه ويهدي هذا الفوز لجميع اللاعبين المميزين في تاريخ البرازيل. واعتبر تيتي أن نجم الفريق نيمار يحفز اللاعبين الآخرين لإعطاء كل ما عندهم على أرض الملعب.

وتابع: «نيمار يؤدي بشكل رائع، ومع هذه المجموعة المذهلة من اللاعبين سنحقق كل ما نتطلع إليه». وأكمل «أشركت نيمار بعدما حصلت على الضوء الأخضر من ريكاردو روسا، المعالج الطبيعي للمنتخب».

واعتبر أن رفع فريقه لافتة عليها صورة النجم بيليه في نهاية المباراة، كان أمرا معنويا ونابعا من محبة الجميع لهذا الأسطورة. وبالعودة للحديث عن الفريق قال: «ركزنا على التوازن في اللعب والأداء، كانت هناك بعض الفرص المهدرة وسنعمل على الشق الهجومي أكثر».

وأردف: «كنا نعرف الخصم جيدا، وبالتالي عرفنا كيفية اللعب بشخصيتنا الحقيقية».

وأوضح: «اقتربنا من الأداء المثالي، وبكل تأكيد الجمهور استمتع بمستوانا». وختم: «كانت هناك سعادة كبيرة بتسجيل الأهداف وما قدمه المنتخب». وضربت البرازيل موعدا مع كرواتيا في ربع النهائي.

وسجل أهداف الفوز فينيسيوس في الدقيقة 7 ونيمار (13) وريشارليسون (29) وباكيتا (36). وسجل اللاعب البديل بايك هدف الشرف لمنتخب بلاده في الدقيقة 76.

وأمام عشرات الآلاف من مشجعيها، بادرت البرازيل للهجوم منذ البداية واستحوذت على الكرة لتفرض حصارا خانقا على منطقة منافستها ليتمكن فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة السابعة إثر تمريرة عرضية من رافينيا مهاجم برشلونة.

واهتزت الجماهير وتعانق زملاء نيمار احتفاء بهدف التقدم، فيما استمر الخناق على مرمى الحارس سونغ هيو كيم مع استمرار الهجمات البرازيلية لحين اضطر المدافع مين جا كيم لارتكاب خطأ ضد ريشارليسون مهاجم نادي توتنهام داخل المنطقة ليعلن الحكم الفرنسي كليمون توربان ركلة جزاء قاسية حولها نيمار للهدف الثاني في الدقيقة 13.

وحاولت كوريا الجنوبية الرد على هدفي «السيليساو»، فتسلحت بمزيج من العزيمة والقوة سعيا لرد الاعتبار، لكن السيطرة البرازيلية تواصلت بشكل جهنمي، فتحولت لمهرجان من الأهداف بعد أن هز ريشارليسون شباك الحارس في الدقيقة 29 إثر لقطة جماعية شارك فيها ثنائي الدفاع ماركينيوس ودافيد سيلفا. ثم سجل باكيتا لاعب وست هام الإنكليزي هدفا رابعا في الدقيقة 36 بعد تلقيه تمريرة من فينيسيوس الذي كان تلقى الكرة من نيمار.

فصار تأهل البرازيل للدور المقبل شبه محسوم من تلك اللحظة، وبات مؤكدا أن مهمة كوريا الجنوبية ستنحصر في الرغبة في تسجيل هدف الشرف لأجل حفظ ماء الوجه.

وتمكن اللاعب البديل بايك من تسجيل هدف الشرف لمنتخب بلاده في الدقيقة 76 بتسديدة قوية أسكنها الزاوية اليسرى للحارس أليسون، الذي ترك في مكانه بعد ذلك للبديل فيفيرتون.

