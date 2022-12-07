دوليه

عبر النجم البرازيلي نيمار جونيور، عن سعادته بعد عودته سريعًا إلى الملاعب، ومساهمته الفعالة في تأهل السامبا إلى ربع نهائي المونديال. وتعرض نيمار للإصابة في أول مباراة للبرازيل بالمونديال أمام صربيا، وغاب عن مباراتي سويسرا والكاميرون، قبل أن يعود أول من أمس أمام كوريا الجنوبية في ربع النهائي.

وساهم نيمار بتسجيله هدفًا وصناعة آخر في فوز البرازيل العريض 4-1، على كوريا الجنوبية، لتواصل كتيبة السليساو زحفها نحو اللقب الغائب منذ عام 2002. وقال نيمار بعد حصوله على جائزة رجل المباراة: «أشكر الله على عودتي إلى التدريبات سريعًا، الجهاز الطبي كان له فضل كبير». وأضاف: «الفريق بأكمله يستحق الجائزة، من الصعب تقبل أنني فزت وحدي بجائزة رجل المباراة».

وتابع: «الجماهير كان لها تأثير إيجابي في منتخب البرازيل، لا بد من شكرهم على دعمهم ومساندتهم». وأتم تصريحاته: «سعيد بالفوز اليوم والتأهل إلى ربع النهائي، علينا مواصلة الحلم مع الرفاق للفوز باللقب». يشار إلى أن البرازيل ستلتقي كرواتيا في الدور ربع النهائي من المونديال.

