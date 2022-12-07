دوليه

أعلن المدرب البرتغالي باولو بينتو ترك منصبه مدرباً لكوريا الجنوبية بعد الخروج من ثمن نهائي أمام البرازيل 1-4 الإثنين، في قرار متوقع منذ «سبتمبر».

وقال بينتو بعد المباراة التي تأخر فيها فريقه 0-4 بعد 36 دقيقة: «يجب أن نفكّر في المستقبل، سيكون من دوني، علي أن ارتاح. أعلنت ذلك للاعبين والرئيس (الاتحاد). هذا قرار اتخذته في سبتمبر». وكان بينتو تسلم مهامه عام 2018 خلفاً لتاي-يونغ شين.

وتابع البرتغالي في مؤتمر صحافي: «أشكر اللاعبين، قدّموا كل ما لديهم، لقد تشرفت بتدريبهم». واعتبر ان الخسارة «عادلة، أهنئ البرازيل، كانوا أفضل منا. هذا فوز طبيعي لفريق كبير مرشح لنيل اللقب». وأردف المدرب (53 عاماً) «بمقدورنا أن نفخر بعمل دام أربع سنوات، وللمرة الثالثة في تاريخ الكرة الكورية نتمكن من التأهل من دور المجموعات». وكانت كوريا الجنوبية، التي يُعدّ بلوغها نصف النهائي على أرضها في 2002 افضل نتيجة لمنتخب آسيوي في المونديال، قد ضمنت تأهلها بعد فوزها على البرتغال في الجولة الأخيرة من الدور الأول.

وبعد نهاية حديث بينتو، قال نيكس المتحدث باسم الجهاز الفني لكوريا الجنوبية: «المدرب تحدث مع رئيس الاتحاد الكوري، وأبلغه بقراره». وأتم: «بينتو سيراجع عقده، والجميع سيحصل على فترة من الراحة في الوقت الحالي».

