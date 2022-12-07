دوليه

ودّع ملعب 974، المونديال بشكل رسمي، بعدما استضاف آخر مبارياته بين البرازيل وكوريا الجنوبية، أول من أمس في ثمن نهائي كأس العالم، لتبدأ عملية تفكيكه بشكل كامل بعد نهاية البطولة. وحقق المنتخب البرازيلي فوزا كبيرا على حساب نظيره الكوري الجنوبي 4-1، لتتأهل كتيبة السليساو للدور ربع النهائي وتلتقي كرواتيا. وستاد 974، تم بناؤه من حاويات السفن، وتحديدًا من 974 حاوية، كما أنه يرمز إلى مفتاح خط الهاتف الدولي لقطر، ولهذا أطلق عليه هذا الاسم. واستضاف الملعب الذي افتتح في 30 نوفمبر عام 2021، بعض مباريات بطولة كأس العرب، بجانب بعض مباريات كأس العالم وأبرزها مباريات فرنسا والدنمارك، البرازيل وسويسرا، بولندا والأرجنتين. ومن المقرر أن يُعاد استخدام الحاويات التي استخدمت بالفعل في عملية البناء والمساحة المقام عليها الملعب، من أجل إنشاء مرافق تطل على الواجهة المائية، بالإضافة لمركز حيوي للأعمال. كما سيتم تفكيك حاويات الشحن والمقاعد التي يستخدمها الستاد، لتقديمها كمساعدة للبلدان الأقل نموا في العالم.