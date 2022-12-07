دوليه

توقع الألماني غيرنوت روهر المدير الفني السابق لنيجيريا، أن المباراة النهائية في بطولة كأس العالم، سوف تجمع بين منتخبي البرازيل وفرنسا. وقال روهر في تصريحات اعلامية: «البرازيل وفرنسا هما أقوى المنتخبات حاليا، ومن الممكن أن يحقق المغرب مفاجأة في المونديال». وسبق أن تواجه المنتخبان الفرنسي والبرازيلي في نهائي مونديال 1998 وانتهى اللقاء بفوز «الديوك» بثلاثية نظيفة. وأضاف: «أرفض الانتقادات التي توجه إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو في كأس العالم، حيث إن الثنائي يقدم مستويات مميزة حتى الآن». وتابع: «منتخب ألمانيا كانت لديه العديد من المشاكل الفنية فضلا عن إهدار الفرص، إضافة إلى الأخطاء الدفاعية، كما أن تركيز اللاعبين في أمور بعيدة عن الملعب، أثر فيهم». واختتم تصريحاته قائلاً: «كنت أتمنى مشاهدة محمد صلاح نجم ليفربول في المونديال».