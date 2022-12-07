دوليه

أكد دومينيك ليفاكوفيتش، حارس مرمى منتخب كرواتيا، أن فريقه استحق الفوز على اليابان، في ثمن النهائي. وتأهلت كرواتيا إلى ربع النهائي، بالتغلب على اليابان 3-1 بركلات الترجيح، بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي والإضافي.

وقال حارس كرواتيا في مؤتمر صحافي عقب اختياره رجل المباراة: «قدمنا مباراة قوية، وكنا الأكثر سيطرة على الأمور، صنعنا فرصاً عدة على المرمى». وتصدى ليفاكوفيتش لـ3 ركلات ترجيح، ليمنح منتخب كرواتيا بطاقة التأهل إلى ربع النهائي.

وأوضح حارس كرواتيا: «لم أجد صعوبة في التعامل مع ضربات الترجيح اليابانية، ولحسن الحظ أن أول تسديدة كانت ضعيفة وتصديت لها». وختم: «منتخب كرواتيا لعب لتحقيق الفوز خلال الوقتين الأصلي والإضافي، لكن لم يحالفنا التوفيق».

