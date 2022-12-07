دوليه

حقق إيفان بيريزيتش لاعب المنتخب الكرواتي، رقما مميزا، خلال مواجهة اليابان، أول من أمس ضمن منافسات الدور ثمن النهائي. ونجح بيريزيتش في تسجيل هدف التعادل لمنتخب كرواتيا في الدقيقة 55، حين تلقى كرة عرضية من الطرف الأيمن عبر زميله ديان لوفرين وسدد كرة رأسية على يسار الحارس الياباني.

ووفق شبكة «أوبتا» للإحصاءات، فإن بيريزيتش ساهم بـ 10 أهداف خلال 14 مباراة بكأس العالم: سجل 6 وصنع 4. وأضافت الشبكة «منذ مشاركة بيريزيتش في كأس العالم 2014، لم يتفوق عليه سوى أسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي الذي أسهم بـ 12 هدفا (سجل 8 وصنع 4)، والنجم الفرنسي كيليان مبابي الذي شارك في 11 هدفا ً(سجل 9 وصنع 2)».

وانتهى الزمن الأصلي لمباراة كرواتيا واليابان بالتعادل بهدف في كل شبكة، ولم تتغير النتيجة في الشوطين الإضافيين، ثم توجها لركلات الترجيح لحسم بطاقة التأهل لربع النهائي التي ابتسمت لكرواتيا.

