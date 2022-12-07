دوليه

أبدى زلاتكو داليتش مدرب منتخب كرواتيا، سعادته بالتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم، بالتغلب على اليابان بنتيجة 3-1 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1.

وقال زلاتكو في المؤتمر الصحافي: إن فريقه أثبت أنه على المستوى المطلوب لتحقيق الفوز، مؤكدا أنه يملك الإيمان بقدرة كرواتيا على التأهل لبلوغ المربع الذهبي، سواء لعبت أمام البرازيل أو كوريا الجنوبية. وأضاف: «إذا كان مسموحا لي بالاختيار، بالطبع أتمنى مواجهة كوريا، لكننا في أتم الجهوزية لمواجهة البرازيل».

وأشاد زلاتكو بتألق حارس مرمى كرواتيا دومينيك ليفاكوفيتش، الذي تصدى لثلاث ضربات ترجيح، مؤكدا أنه كان مبهرا. ونوه «دومينيك تألق في المران على ركلات الترجيح وتصدى للعديد من الكرات، وهو ما منحني الثقة بعد وصول اللقاء لركلات الترجيح رغم خروج بعض اللاعبين الذين يجيدون التسديد لاستبدالهم». وأكد أن المنتخب الياباني قدم مباراة جيدة وكان خطيرا في بعض الأوقات، موجها التهنئة لمحاربي الساموراي على مشاركتهم المميزة في المونديال والفوز على ألمانيا وإسبانيا. وزاد: «تحلينا بالصبر في مواجهة اليابان ولم نترك لهم المساحات لتنفيذ الكرات المعاكسة، أعتقد أننا نستحق التأهل». وأشار إلى أن الجيل الحالي لمنتخب كرواتيا مختلف عن جيل مونديال 2018، بدليل وجود 18 لاعبا يخوضون المونديال للمرة الأولى.

وأكد أن جيل 2018 عبر عن الشعب الكرواتي الذي عانى لسنوات من ويلات الحروب، ولعب بإصرار، لكن الجيل الحالي أيضا لديه الدافع لإثبات ذاته.

ولم تتوقع كرواتيا وصيفة البطل في نسخة 2018 أن تكون مواجهتها أمام اليابان في ثمن النهائي سهلة ولا مريحة، وبالتالي لم تتفاجأ من صعوبة الحصول على بطاقة المرور إلى الدور المقبل.

وعانى الكرواتيون الأمرين أمام فريق تتسم عناصره بالخفة والانضباط الشديد، ويقوم نهجه على اللعب السريع والتمريرات الدقيقة سمحت له بتحقيق مفاجأة كبرى في دور المجموعات عندما فاز على إسبانيا 2-1 ليخالف التوقعات ويتسبب بخروج ألمانيا مبكرا من المنافسة. ونالت الخبرة والحنكة في آخر المطاف من شجاعة ونجاعة زملاء القائد يوشيدا.

وقدم اليابانيون أداء قويا في انطلاق المباراة التي أدارها الحكم الأميركي إسماعيل الفيث، وهددوا مرمى الحارس الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش. وتكررت الفرص السانحة على مر زمن الشوط الأول. وجاء هدف ديزن مايدا مهاجم سلتيك غلاسغو في الدقيقة 43 بعد ضربة ركنية شارك في تنفيذها ثلاثة لاعبين إذ مرر ريتسو دوان لاعب فريبورغ الألماني للمدافع والقائد مايا يوشيدا قرب القائم الأيمن من لوكاكفيتش قبل أن يتسلم مايدا الكرة ويسجل هدف التقدم.

وظل منتخب كرواتيا مركزا واثقا بقدراته، ورغم خضوعه لضغط شديد من منافسه في بداية الشوط الثاني فإنه استعاد الثقة وسار نحو الهجوم ليدرك التعادل في الدقيقة 55 عن طريق مهاجمه البارع إيفان بيريزيتش الذي سدد رأسية لم تترك مجال التحرك للحارس غوندا، وذلك بعد تلقيه تمريرة دقيقة من ديجان لوفرين مدافع زينيث سان بطرسبورغ. وفشل الطرفان في حسم التأهل في الوقت الرسمي ليلجآ إلى وقت التمديد، الأول منذ انطلاق البطولة العالمية.

وفي ركلات الترجيح، سجلت كرواتيا ثلاث مرات في حين أخفق اليابانيون في هز الشباك باستثناء المهاجم أسانو، لتتأهل وصيفة البطل في 2018 لربع النهائي.

