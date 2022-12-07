دوليه

قال مدرب منتخب اليابان هاجيمي مورياسو إن حارس مرمى كرواتيا (دومينيك ليفاكوفيتش) كان مبهرا، فحسم التأهل لمنتخب بلاده على حساب فريقه، الليلة. وتغلب منتخب كرواتيا على اليابان بنتيجة 3-1 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1.

وأشار مدرب اليابان في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء إلى أن فريقه خاض كأس العالم بطريقة مشرفة، كما أن لاعبيه قدموا أفضل ما لديهم وسددوا ضربات الترجيح جيدا «لكن حارس كرواتيا كان مبهرا بمعنى الكلمة». وصرح: «التصدي لضربات الترجيح يعد خليطا بين الحظ والتدريب»، واعترف: «هناك فجوة في المستوى بين اليابان ومنتخبات أوروبا».

وأكد أنه لا يتذكر كلماته للاعبي اليابان قبل تسديد ضربات الترجيح، وتابع: «الجهاز الفني بذل جهودا كبيرة لتحقيق حلم التأهل إلى ربع النهائي لكنه لم يتحقق». وأردف: «فزنا على ألمانيا وإسبانيا وهما من الأبطال السابقين للمونديال، وذلك يثبت أننا نعيش عصرا جديدا للكرة اليابانية». وواصل: «علينا استثمار ما حدث في قطر لمواصلة التطور والعمل على تحسين قدراتنا مستقبلا. نشعر بالامتنان والفخر بما وصلنا إليه». وأكد أنه أعطى حرية التسديد للاعبيه أثناء ضربات الترجيح، مشيدا بجهود اللاعبين وما قدموه في المونديال. واستطرد: «حرصنا على عدم استقبال الأهداف في الشوط الأول، كما حاولنا الاستحواذ بشكل أكبر، لكننا لم نتمكن من ذلك، بينما أجدنا صنع هجمات مرتدة خطيرة». وأضاف: «واصلنا الضغط في الشوط الثاني لاستخلاص الكرات، لكننا استقبلنا هدفا واستمر التعادل». وواصل: «تعلمنا درس مونديال 2018 من خلال توزيع المجهود والمثابرة حتى النهاية، ولم نخسر إلا بركلات الترجيح. لكننا نحتاج تحسين الاستحواذ». وأكد: «كانت أمامنا فرصة لتحقيق الفوز من خلال الكرات المرتدة. اللاعبون نفذوا خطتي رغم الضغط الكبير أمام منافس قوي ومنظم». وأشار إلى أن «منتخب كرواتيا حلل أداء اليابان جيدا، وحاول استغلال نقاط الضعف في أسلوبنا». وأتم قائلا: «ارتكبنا بعض الأخطاء في كرة هدف تعادل كرواتيا، لكن قدمنا مباراة قوية في المجمل»

