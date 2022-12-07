دوليه

بكى المشجعون اليابانيون على خسارة منتخب بلادهم أول من أمس أمام كرواتيا 3-1 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 أول من أمس في الدور ثمن النهائي للمونديال.

وفشل المنتخب الياباني في بلوغ الدور ربع النهائي في مشاركاته السبع، رغم وصوله إلى الدور الثاني للمرة الرابعة في تاريخه.

ونشر أحد المشجعين: «لقد وصلنا لأبعد حد، أتفهم أن الخسارة بركلات الترجيح يمكن أن تكون محبطة للعديد من الناس، لكني لا أرى ذلك، فقط علينا تحسين هذا الجانب مستقبلا».

وانهالت التعليقات الحزينة على شبكات التواصل، برسائل تنتقد ركلات الترجيح التي سددتها اليابان، بينما ذهب آخرون للدفاع عن الفريق، وأكدوا أن اليابان «لم تحسم فقط» المباراة في الوقت الأصلي. كما انتشرت صور بعض اللاعبين وهم يبكون بسبب الخروج المشرف من المونديال، أمثال كاورو ميتوما، وعلق العديد من المواطنين أنهم بكوا لهذه المشاهد. وأبدى رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، دعمه للاعبين ونشر عبر حسابه على تويتر «الطريقة التي لعبوا بها، دون التخلي عن محاولة الفوز، تمنح القوة والإلهام». بينما قال المتحدث الحكومي هيروكازو ماتسونو: «من المؤسف هزيمة اليابان، لكن ما حققه الفريق في البطولة بالفوز على ألمانيا وإسبانيا، منح الشعب الياباني الكثير من الحافز والشجاعة، أريد أن أشيد بهذا الفريق من أعماق قلبي».

