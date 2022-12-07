دوليه

كرّرت كرواتيا تجاربها الناجحة في ركلات الترجيح في مونديال 2018 عندما بلغت النهائي للمرة الأولى في تاريخها الحديث، إذ خاضت حصة جديدة أول من أمس في ثمن نهائي مونديال قطر تخطت فيها اليابان وكان بطلها الحارس دومينيك ليفاكوفيتش الذي صد ثلاث ركلات. وكانت كرواتيا، قد تخطت الدنمارك 1-1 ثم 3-2 عندما صد حارسها دانيال سوباشيتش ثلاث ركلات ترجيح في ثمن نهائي مونديال 2018، وبعدها روسيا المضيفة 2-2 ثم 4-3 في ربع النهائي، واحتاجت بعدها إلى تمديد الوقت للتغلب على إنكلترا 2-1، قبل الرضوخ أمام واقعية فرنسا 2-4 في نهائي موسكو. وجرياً على عادات المونديال الأخير، خاضت كرواتيا وقتاً إضافياً أمام اليابان بعد تعادلهما 1-1 على استاد الجنوب في الوكرة. وفي ركلات الترجيح، صدّ الحارس دومينيك ليفاكوفيتش 3 ركلات للبديلين تاكومي مينامينو وكاورو ميتوما ومايا يوشيدا، ليقود بلاده إلى ربع النهائي (3-1). اصبح اول حارس يصد اول ركلتين في حصة ركلات الترجيح في كأس العالم. وقال ليفاكوفيتش الذي نال جائزة أفضل لاعب في المباراة لقناة «بي إن سبورتس»: «هذه لحظة مهمة جداً في مسيرتي. كانت الاجواء رائعة. اشعر بحال جيدة وانا سعيد جداً. كانت مباراة متطلبة ولقد استعددنا جيداً لها». واصبح حارس دينامو زغرب (27 عاماً) ثالث حارس في تاريخ المسابقة يصدّ 3 ركلات ترجيح في مباراة واحدة، بعد البرتغالي ريكاردو عام 2006 ضد إنكلترا ومواطنه سوباشيتش الذي يعتبر قدوة له مع الإسبانيين دافيد دي خيا وإيكر كاسياس، في 2018 ضد الدنمارك.