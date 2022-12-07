دوليه

حث مدرب إنكلترا غاريث ساوثغيت لاعبي فريقه على إثبات معدنهم الحقيقي أمام فرنسا، في دور الثمانية، وكتابة التاريخ في مونديال قطر. وفاز المنتخب الإنكليزي على نظيره السنغالي 3-0، في الوقت الذي فازت فيه فرنسا على بولندا 3-1، ليضرب المنتخبان موعدا في دور الثمانية السبت المقبل. وقال ساوثغيت: «لقد صنعنا التاريخ في اخر أربعة أو خمسة أعوام، ليس كله جيدا، ولكن أمامنا تحديا هائلا». وأضاف: «اكتسبنا خبرات كثيرة من مشاركاتنا السابقة، وإنهم (اللاعبون) يعرفون أن عليهم الفوز بالمباريات بطرق مختلفة، لقد عادوا بعد تأخرهم خلال مباريات كبيرة». وأتم: «ما تحدثنا عنه أمام السنغال كان الحفاظ على استمرار الضغط المستمر، وعدم التراجع للخلف عندما نتقدم في النتيجة، وأن نضمن مواصلة تقديم الأداء القوي لنا، علينا أن نفعل ذلك الآن أمام أبطال العالم».