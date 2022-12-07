دوليه

عبّر نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن دهشته من الخروج المبكر للمنتخب الألماني من نهائيات كأس العالم.

وقال ميسي، في تصريحات صحافية: إنّ عدم وصول المنتخب الألماني للأدوار الإقصائية في المونديال للنسخة الثانية على التوالي كان مفاجأة بالنسبة له، كما أنه يظهر مدى صعوبة وقوة المنافسة في المونديال الحالي، «ويوضح أيضاً أنّ اسم الفريق ليس مهماً». وأشار إلى أنّه لم يكن يتوقع إخفاقاً مبكراً آخر للمنتخب الألماني في كأس العالم، لأنه يضم بين صفوفه عدداً من اللاعبين المهمين كما أنّه فريق شاب: «ودائماً بين أفضل الفرق». وودّع المنتخب الألماني المنافسة، بعد أن حلّ ثالثاً بأربع نقاط، وبفارق الأهداف خلف إسبانيا، في ترتيب المجموعة الخامسة التي تصدرها المنتخب الياباني بست نقاط.

