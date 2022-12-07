دوليه

أعلن مدير منتخب ألمانيا أوليفر بيرهوف استقالته من منصبه بعد الخروج المحبط لبلاده مرة ثانية من الدور الأول في كأس العالم، وفق ما أعلن الاتحاد المحلي أول من أمس.

وخاض بطل العالم أربع مرات مشواراً متواضعاً في المونديال شهد خسارته افتتاحاً أمام اليابان 1-2. وتوصل بيرهوف والاتحاد الألماني إلى اتفاق «لانهاء العقد الذي يسري حتى 2024، في وقت مبكر».

وعمل بيرهوف، صاحب هدفي الفوز لألمانيا في نهائي كأس أوروبا 1996، مع المنتخب الألماني منذ عام 2004. وكان له تأثير كبير خلال عمله مع المدربين السابقين يورغن كلينمسان ويواكيم لوف، قبل تسلم المدرب الحالي هانزي فليك مهامه في 2021.

وقال رئيس الاتحاد الالماني برند نويندورف ان بيرهوف «قدّم خدمات عظمية (للاتحاد)».

ورغم تعثر المنتخب الألماني في البطولات الكبرى الأخيرة، فإن بيرهوف كان شريكاً في نجاحات مميزة أبرزها احراز كأس العالم 2014 في البرازيل عندما فازت بلاده على الدولة المضيفة 7-1 في نصف النهائي ثم أرجنتين ليونيل ميسي في النهائي.

لكن ألمانيا ودعت دور المجموعات في المونديال للمرة الثانية توالياً كما أقصيت من ثمن نهائي كأس أوروبا الصيف الماضي. ودعا نيوندورف وفليك إلى اصلاح شامل لنظام تطوير اللاعبين الشبان قبل استضافة البلاد نهائيات كأس أوروبا 2024.

