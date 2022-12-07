دوليه

فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، إجراءات تأديبية بحق لاعبي أوروغواي، خوسيه ماريا خيمنيز، ودييغو غودين، وفرناندو موسليرا، وإدينسون كافاني، بعد مشادة مع الحكم في أعقاب الفوز 2-0 على غانا في كأس العالم.

وفي المباراة التي أقيمت في ختام منافسات المجموعة الثامنة، غضب لاعبو أوروغواي من الحكم دانييل سيبرت لعدم احتسابه ركلتي جزاء لمصلحة فريقهم. وكان المنتخب القادم من أميركا الجنوبية بحاجة إلى هز الشباك مرة أخرى، لضمان مقعد في ثمن النهائي من البطولة على حساب كوريا الجنوبية.

وبعد انطلاق صافرة النهاية، ثار لاعبو أوروغواي على الحكم الذي لم يحتسب ركلتي جزاء، بعد تدخل تعرض له داروين نونيز في الشوط الأول وكافاني في الدقائق الأخيرة. كما فتح فيفا إجراءات تأديبية بحق اتحاد اللعبة في أوروغواي، بسبب مخالفات محتملة لقواعد اللعب النظيف.

وقال «فيفا» في بيان: «تقرر فتح إجراءات منفصلة بحق لاعبي أوروغواي خيمنيز وكافاني وموسليرا وغودين».

