دوليه

أكد علي بومنيجل، المدرب المساعد لمنتخب تونس، أن مشاركة نسور قرطاج في المونديال «كانت الأفضل». وقال بومنيجل، في تصريح لقناة الحوار التونسي: «حققنا 4 نقاط ولم نستغل الفرصة لبلوغ الدور الثاني، الخيبة الوحيدة كانت أمام أستراليا».

وأضاف: «أعتبرها المشاركة الأفضل لتونس، حيث لم نقبل إلا هدفا واحدا، والجماهير أثنت على الأداء، لكن عدم التأهل يبقى نقطة سوداء». وعن ضم الثنائي أيمن المثلوثي ومعز حسن للقائمة، واستبعاد حارس الترجي صدقي الدبشي، علق: «اخترنا الأفضل لمنتخب تونس، بعد تثبيت أيمن دحمان والبشير بن سعيد، قررنا ضم ثنائي صاحب خبرة».

ونفى بومنيجل ما جاء على لسان سعد بقير، بشأن خروجه من القائمة قبل يوم من السفر إلى قطر، قائلا: «هناك اختيارات فنية فرضت نفسها.. وبقير لم يقل الحقيقة». وختم: «لدينا أسبوع راحة، وبعد ذلك سيجمتع رئيس الاتحاد التونسي بالجهاز الفني، وسيقرر ما يراه صالحا».

