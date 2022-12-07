دوليه

يعد فينسنت كومباني، وتييري هنري، وميشيل برودوم، من بين أبرز المرشحين لخلافة روبرتو مارتينيز في قيادة منتخب بلجيكا، الذي أقصي مبكراً من دور المجموعات في المونديال، ليعلن استقالته من منصبه. وتشير الصحافة المحلية البلجيكية إلى أن هناك دعماً قوياً، لكي يقود الإدارة الفنية لبلجيكا الثنائي تييري هنري، وتوماس فيرمايلين.

ورافق الثنائي المدرب الإسباني مارتينيز لمدة ستة أعوام في قيادة «الشياطين الحمر»، الأول منذ 2016، باستثناء فترة قيادته لموناكو بين 2018 و2019، والثاني كأحد اللاعبين البارزين في خط الدفاع حتى اعتزاله في يناير 2022 عندما انتقل للجهاز الفني للمنتخب بعدها مباشرة.

وتعد إحدى نقاط الضعف في هذا الخيار، أن فيرمايلين لا يمتلك الخبرات الكافية كمدرب أول، كما أن هنري لم يحقق نتائج جيدة مع موناكو حينما تولى مسؤوليته.

ويعد كومباني أيضاً من المرشحين لقيادة المنتخب، حيث سبق له اللعب 11 موسماً في مانشستر سيتي قبل عودته لفريقه السابق أندرلخت أولاً كلاعب ومدرب، وبعدها فقط كمدرب (2019-2022)، لكن كومباني أيضاً لا يمتلك خبرات كافية، وودع أندرلخت في الصيف الماضي.

