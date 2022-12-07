دوليه

يجري نادي النصر السعودي اتصالات بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انفصل أخيراً عن مان يونايتد الإنكليزي، لضمه إلى صفوفه، لكن لم يتم التوقيع على شيء حتى أول من أمس، وفق ما علمت وكالة فرانس برس من مصادر داخل نادي العاصمة. وزعمت صحيفة ماركا الإسبانية أن رونالدو سيلعب مع النصر اعتباراً من يناير بعدما بات من دون فريق عقب انفصاله عن يونايتد، بسبب انتقاده العلني للنادي ومدربه الهولندي إريك تن هاغ. وكشف مسؤول في نادي النصر لفرانس برس، شرط عدم الافصاح عن اسمه، أن ابن الـ37 عاماً «لم يوقع». وفي منتصف الأسبوع الماضي، أكد مصدر آخر داخل النادي السعودي حقيقة «مفاوضات جادة»، حتى أنه أشار الى إمكان حصول التوقيع في الدوحة حيث تقام نهائيات كأس العالم التي يشارك فيها «سي آر 7» مع منتخب بلاده. لكن هذا المصدر أضاف أنه ما زالت هناك نقاط يتعين تسويتها «حول مسألة حقوق الصورة». وفي 23 نوفمبر وفي خضم نهائيات المونديال القطري، اتخذ القرار بالانفصال بين رونالدو ويونايتد «باتفاق متبادل». وعاد النجم البرتغالي الى «الشياطين الحمر» في 2021 ليخوض تجربته الثانية معه، بعد أولى امتدت من 2003 الى 2009، قبل أن يتركه للانضمام الى ريال مدريد الإسباني حيث توج بجميع الألقاب الممكنة، بينها أربعة في دوري أبطال أوروبا.