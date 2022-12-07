دوليه

عاد المدرب برونو لاباديا إلى قيادة نادي شتوتغارت الألماني أول من امس على أمل انقاذه من الهبوط من دوري النخبة في كرة القدم.

وكان لاعب بايرن ميونيخ السابق البالغ 56 عاماً قد أشرف على شتوتغارت بين 2010 و2013، بالاضافة إلى أندية باير ليفركوزن، هامبورغ، فولفسبورغ وأخيراً هيرتا برلين.

وقال لاباديا: «الجميع يعرف ان شتوتغارت ليس نادياً عادياً بالنسبة الي. أمضيت فترة مهمة من مسيرتي التدريبية مع شتوتغارت لنحو ثلاث سنوات، وأود الآن في ابقائه في البوندسليغا».

ويحتل شتوتغارت المركز السادس عشر في الدوري مع 3 انتصارات فقط هذا الموسم. وبعد خوضه أول تسع مباريات دون فوز، اقال مدربه الأميركي بيليغرينو ماتيراتزو في أكتوبر الماضي. وانكفأ المدرب الموقت ميكايل فيمر بعد تعيين لابديا حتى عام 2025.

