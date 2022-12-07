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يختتم فريقا العربي والقادسية تدريباتهما مساء اليوم استعدادا للمواجهة المرتقبة مساء غد الخميس في الدور نصف النهائي من مسابقة كأس ولي العهد.وأكد نائب رئيس جهاز الكرة في النادي العربي أحمد النجار جاهزية الأخضر لمواجهة الدربي، موضحاً أن الاستعدادات لهذا اللقاء سارت بصورة جيدة، ومشيراً إلى أن صفوف الفريق تعززت بعد انضمام اللاعبين الدوليين عقب اختتام معسكر الأزرق في الإمارات.ونوه النجار بأن صفوف الأخضر متكاملة ولا تشكو من أي إصابات أو غيابات باستثناء اللاعب بندر السلامة الذي أجرى عملية جراحية لترميم الرباط الصليبي في أحد المستشفيات الألمانية قبل 10 أيام.

وأبدى النجار ثقته بلاعبي الأخضر في تقديم المستوى المأمول وتحقيق النتيجة المطلوبة لمواصلة الطريق نحو نهائي البطولة، مضيفاً أن لاعبي العربي متحمسون لهذا اللقاء الذي سيقام على ستاد نادي الكويت عند الساعة السابعة من مساء يوم غد.وفي ختام تصريحه تمنى النجار أن يقدم الفريقان مستوى يليق بمكانة الفريقين وبسمعة الكرة الكويتية. وفي القادسية، انضم اللاعب عيد الرشيدي لتدريبات الفريق أول من أمس بعد تعافيه من وعكة صحية، كما شارك المهاجم العاجي مامادو سورو في تدريبات الأصفر بعد عودته من رحلة علاج وتأهيل في فرنسا إثر معاناته من إصابة في غضروف الركبة.

ومن المرجح أن يكون سورو من ضمن الأسماء الأساسية التي سيعتمد عليها المدرب الصربي بوريس بونياك في لقاء الغد.

وكان الأصفر واصل تحضيراته على ستاد محمد الحمد استعدادا لمواجهة الأخضر، علماً أن الفريق قدم مستويات جيدة في بطولة كأس زين، إذ تصدر فرق مجموعته، فيما منح الجهاز الفني جمبع اللاعبين فرصة المشاركة في هذه البطولة ومن بينهم الحارس خالد الرشيدي بعد تماثله للشفاء من إصابة في الظهر.وسيغيب عن القادسية في لقاء الدربي محمد خليل لمعاناته من كسر في الساق وتمزق في أربطة الكاحل،

كما يغيب نايف زويد الذي يخضع لعلاج مكثف إثر معاناته من إصابة في العضلة الخلفية، فيما يفتقد الفريق لاعبه الشاب أحمد شبيب الذي تعرض لإصابة قطع في الرباط الصليبي.

