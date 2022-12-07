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أحاطت الهيئة العامة للرياضة مجلس إدارة نادي الجهراء علماً بعدم اعتمادها كشوف حضور الجمعية العمومية المقدمة من النادي. وذكرت الهيئة في كتاب رسمي ممهور بتوقيع مدير عام الهيئة بالتكليف ونائب المدير العام لشؤون الرياضة التنافسية محمود أبل «ان الكشوف المعتمدة لدى الهيئة والذين يحق لهم حضور اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية والجمعية العمومية العاية الدورية لانتخاب مجلس الإدارة والتي ستقام يوم 12 يناير المقبل وهم لـ 7206 والذي يبدأ باسم فيصل ابراهيم بستان العنزي وينتهي باسم يونس محمد شلال العنزي». وأضافت: طبقاً لاحكام المادة 58 من النظام الأساسي للنادي فان حضور الجمعية العمومية يكون طبقاً للكشوف المعتمدة من الهيئة.

