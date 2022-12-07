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أعاد القادسية المنافسة إلى نقطة البداية بتغلبه على كاظمة 3-0 في اللقاء الذي جمعهما اول من أمس ضمن دوري الكرة الطائرة، كما فاز الكويت على الجهراء بالنتيجة ذاتها أول من أمس أيضاً.

وتتساوى خمسة فرق في مقدمة الترتيب برصيد 6 نقاط هي العربي والقادسية والكويت وكاظمة والجهراء، لكن من مباراتين للأول و3 للثاني والثالث والرابع و4 للخامس، فيما يأتي بعدهما برقان والساحل دون رصيد من النقاط.

وقدم الأصفر واحدة من أجمل مبارياته هذا الموسم وتجنب الابتعاد عن المنافسة بوضع نفسه ضمن فرق الصدارة، كما أنه أوقف تقدم كاظمة وعرقل انفراده بالمقدمة. واظهر القادسية نواياه بصورة مبكرة بالتقدم في الشوط الأول 25-19، ثم واصل على المنوال ذاته بالسيطرة على المباراة من خلال التركيز على الجانبين الدفاعي والهجومي ليحقق الفوز في الشوط الثاني 25-20، وحاول البرتقالي العودة إلى المباراة في الشوط الثالث إلا أن القادسية واصل تألقه وانهاه 25-18 محققا انتصارا مستحقا.

وفي المباراة الثانية، حسم الأبيض الذي فقد 3 نقاط غالية بعد أن اُعتبر مهزوما أمام العربي في الجولة قبل الماضية إثر اشراكه لاعبا موقوفا، مواجهة الجهراء بثلاثة أشواط نظيفة جاءت على النحو التالي 25-21، 25-19، و25-23.

