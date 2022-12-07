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يسعى القادسية إلى تحقيق الفوز عندما يلتقي الشباب في 05:15 مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة من الدور التمهيدي لدوري كرة السلة والتي تشهد لقاء آخر يجمع النصر مع اليرموك في 07:15، وتقام المباراتان على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة.

ويمتلك القادسية 7 نقاط فيما جمع الشباب والنصر 6 نقاط واليرموك 5 نقاط . ويتأهل للدور الثاني الفرق الستة الاوائل في الدوري التمهيدي للمنافسة على اللقب. في المباراة الاولى، يسعى القادسية الى تجاوز منافسه الشباب عبر استغلال افضليته التي يملكها على الشباب وذلك من اجل الاقتراب اكثر من التأهل للدور الثاني فيما يحاول الشباب تحقيق مفاجأة من خلال الفوز على الاصفر والدخول في حسابات التأهل للدور الثاني.

وفي المباراة الثانية، تبدو المنافسة محتدمة بين النصر واليرموك للظفر بنقطتي الفوز لا سيما وان مستواهما متقارب. ويقود النصر المدرب الوطني انور الدويلة الذي يعتمد على محترفه الاميركي كرافورغ ومحمد المكيمي فيما يعول المدرب الوطني لسلة اليرموك خالد القلاف على جهود محترفه الاميركي جاكسون واحمد فالح وخالد الغيص.

