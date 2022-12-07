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حقق فريق الحرس الوطني لقب كأس السوبر للوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية لكرة السلة بعد تغلبه فريق وزارة الكهرباء والماء 96 - 56 خلال المباراة التي جمعتمها بصالة نادي كاظمة.وتوج حامد الهزيم نائب مدير الهيئة العامة للرياضة لقطاع الرياضة للجميع رئيس اللجنة العليا المنظمة لدوري الوزارات أبطال المسابقة، وقدم التهنئة للفريق الفائز وتمنى التوفيق للفريق الخاسر في منافسات الموسم الجديد.وقال ان الهزيم ان اللجنة العليا واللجان الفنية تبذل قصارى جهدها من اجل توفير كافة متطلبات الفرق المشاركة في جميع الألعاب بما فيها كرة السلة وتذليل كل العقبات لتوفير بيئة تنافسية وتحقيق الغرض من اقامة دوري الوزارات .

