دوليه

يحل الأهلي ضيفا على غزل المحلة فيما يتواجه الزمالك مع طلائع الجيش اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.وفي المباراة الأولى، يسعى الأهلي لمواصلة السيطرة على قمة الدوري بعد وصوله للنقطة 12 محققا العلامة الكاملة حتى الآن بعدما لعب 4 مباريات، فيما يسعى غزل المحلة لتقديم عرض قوي أمام المتصدر بعدما حصد 10 نقاط حتى الآن جاء بها في المركز الثاني. وانضم طاهر محمد طاهر لقائمة الغائبين عن الأهلي في مباراة اليوم وذلك لإصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة.ومن المنتظر أن يدفع السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي بتشكيلة تضم محمد الشناوي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق ومحمد أشرف وأليو ديانغ وعمرو السولية وأحمد عبد القادر وبرونو سافيو وكريم فؤاد ومحمد شريف.‏وفي المباراة الثانية، يسعى الزمالك للعودة للانتصارات مجددا أمام طلائع الجيش بعد السقوط في فخ التعادل أمام المصري وإنبي بالجولتين الماضيتين والوصول للنقطة 8 في المركز الخامس. ومن المتوقع أن يلعب الزمالك بقوته الضاربة ضد طلائع الجيش لحصد 3 نقاط مهمة تقربه من المنافسة على الصدارة مجددا.وسيعود محمد عواد لحراسة المرمى وأمامه عمر جابر، محمد عبد الغني، حسام عبدالمجيد، حمزة المثلوثي، إمام عاشور، محمد أشرف روقا، عمرو السيسي، نيمار، مصطفى شلبي، زيزو.بينما يسعى محمد يوسف مدرب الطلائع لتحقيق انتصاره الأول أو على الأقل حصد أول نقطة مع الفريق بعد خسارته من الأهلي الجولة الماضية وتواجده في المركز الـ13 بـ4 نقاط. ويتواجه بيراميدز صاحب المركز السادس برصيد 8 نقاط مع المقاولون العرب الذي يحتل المركز السابع بـ6 نقاط في مباراة مهمة للأول الساعي للعودة للمنافسة على الصدارة بعد احتلال الوصافة في الموسم الماضي.ويلعب اليوم فاركو الثامن بست نقاط مع الداخلية الأخير برصيد نقطة واحدة في لقاء يسعى فيه الأول للفوز والتقدم صوب المربع الذهبي فيما يبحث الثاني عن الفوز الأول على أمل مغادرة قاع الجدول.