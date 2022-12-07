الاخيرة

بعد الحرب الكونية الثانية وانتصار الشيوعية على النازية اعتقد الجميع أن الشيوعية وسيادة القطاع العام والقضاء على الرأسمالية والقطاع الخاص هي نهاية مسار العالم، والحل النهائي لكل مشاكل البشرية حتى سقط الاتحاد السوفييتي وتفكك وتبعه تساقط الدول الشيوعية وتحول الصين لـ «اقتصاد السوق» ولم يبق من يطبق الشيوعية الحقة وتعاليم كارل ماركس (أي تولي الدولة كل الأمور من المهد إلى اللحد) إلا جمهورية كوريا الشمالية الديموقراطية و... دولة الكويت الاشتراكية الشعبية!

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إذا ما علمنا أن النفط ذاهب للضمحلال والزوال ودخله وموارده للانخفاض حتى لن تكفي دفع الرواتب واستيراد الغذاء، وإن صناديقنا السيادية لا تمثل اقتصاداً حقيقياً بل مستثمرة في أسهم وسندات سيتم تسييلها سريعاً حال انخفاض أسعار النفط الدائم لدفع الرواتب والأمور الضرورية التي لا يعيش الإنسان دونها.

ومن ثم لن يبقى لنا إلا ما عشنا 350 عاماً على ريعه ونشاطه ونعني القطاع الخاص وما يجلبه من موارد.

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أمام الحقائق والبديهيات السابقة، يفترض أن يعيش القطاع الخاص هذه الأيام عصره الذهبي من دعم كي تحل موارد نشطاته وفعالياته محل دخل النفط كحال دول العالم الأخرى، الآن الحقيقة الجلية تظهر أن ذلك القطاع المهم ورجاله يضربون ضرب غرائب الابل من السلطات الثلاث حتى بدأ رجاله وشركاته ينزحون من الكويت للدول الأخرى وأرض الله واسعة، وعليه نرجو من القائمين على السلطات الثلاث في هذه الحقبة التاريخية الحرجة ألا تقتلوا مستقبلنا ومستقبل أبنائنا عبر ذبح الدجاجة التي تبيض ذهباً واسألوا رجال القطاع الخاص ومن يمثلهم واستمعوا لهم قبل أن تفقدوهم.. للأبد!

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آخر محطة:

(1) في الدول الخليجية والعربية والعالمية يستقبل رجل الأعمال الكويتي بالسجاد الأحمر ويُسأل عن العراقيل - إن وجدت- في بلدهم - كي تتم ازالتها من طريقه.

(2) في بلده الكويت يفرش لرجل الأعمال الكويتي سجاد من شوك ومسامير حادة وزجاج مكسور كي يدميه ويسأل عما يضايقه كي تتم زيادته وتقنينه تطبيقاً للمثل الشعبي القائل: «من لا يرضى بجزه.. يرضى بجز وخروف»!

