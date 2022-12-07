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احتفى محرك البحث «غوغل» بالذكرى 83 لميلاد الفنان عبدالحسين عبدالرضا حيث ولد 6 ديسمبر 1939، ورحل عن عالمنا في 11 اغسطس 2017، عن عمر ناهز 77 عاما. وقام محرك البحث الشهير بتغيير واجهته بصورة تعبيرية لذكرى ميلاد عبدالرضا. الفنان الراحل هو صاحب مواهب متعددة تنوعت بين التمثيل والغناء، وقد عشق المسرح فأهداه الاخير حب الجمهور والشهرة على مستوى الوطن العربي. يعتبر عبدالحسين عبدالرضا من رواد الحركة الفنية في منطقة الخليج، ويمتلك الكثير من الاعمال الفنية حيث برع في المسلسلات التلفزيونية، كان اولها مسلسل مملكة الحارة واخرها مسلسل «سلفي 3» بمشاركة النجم السعودي ناصر القصبي. كما شارك في العديد من المسرحيات كـ «صقر قريش» و«على الطاير».

