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أعلن المتحدث الرسمي باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية (سهل) يوسف كاظم عن قيام وزارة التربية بإطلاق خدمات جديدة عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية (سهل)? عبر طرح خدمتي (الاستعلام عن غياب الطالب) وخدمة (نموذج التحويل الطبي) والتي ستظهر مباشرة من خلال قائمة (خدمات) وزارة التربية داخل التطبيق.

واوضح أن هذه الاضافات الجديدة تتيح لمستخدمي التطبيق من عملية المتابعة والاستعلام عن حالة الغياب لابنائهم الطلاب والطالبات في المدارس مباشرة ?عبر قائمة (خدمات) داخل التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية (سهل)، كما سيمكنهم طلب نموذج التحويل الطبي باسم الطالب بنسخة جاهزة للتحميل مباشرة عبر تطبيق سهل.

واشاد كاظم بدور وزارة التربية في تعزيز تفاعل المستخدمين للتطبيق من خلال هذه الاضافات وهي تدل على حرصها بتقديم مثل هذه الخدمات الالكترونية التي توفر الجهد والوقت للافراد وتتيح لأولياء الامور متابعة الحالة التعليمية لابنائهم.

