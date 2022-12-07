وطن النهار

أقامت مجموعة المرأة الدولية - حفل العشاء الموسمي السنوي للعضوات وضيوف الشرف، بحضور الشيخة سعاد الصباح وسفيرات كل من سيراليون، كندا، المملكة المتحدة، فرنسا، اندونيسيا، غايانا وتركيا.

وافتتحت الفعالية غادة شوقي ، حرم سفير جمهورية مصر العربية لدى الكويت، ورئيسة المجموعة للعام 2022 - 2023، بالترحيب بالحضور ووصف الأجواء الجميلة للاحتفالات التي يستمتع بها الناس في جميع أنحاء العالم خلال نهاية هذا العام وبداية العام الجديد.

وأشارت في كلمة القتها إلى أهمية هذا التوقيت من العام واعتبرته رسالة السلام والمحبة وقضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء. وفي نهاية كلمتها تمنت شوقي للضيوف سنة جديدة سعيدة بآمال ورغبات جديدة. يذكر ان الاحتفال بدأ بعرض فيديو مميز لعيد الميلاد في مدينة بيت لحم وترتيلة «يا مريم» التي غنتها الفنانة الفلسطينية لينا صليبي من داخل كنيسة المهد ، قدمته ريما الخالدي زوجة سفير دولة فلسطين.

