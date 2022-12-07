وطن النهار

وصف مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية السفير سامي الحمد العلاقات الكويتية - التايلندية بأنها تاريخية ومتميزة ولدينا معها الكثير من الشراكات على المستويات الثلاثة التجاري والاقتصادي والاستثماري، وأيضاً على المستوى السياحي والقطاع العلاجي. وفي تصريح على هامش احتفال السفارة التايلندية بعيدها الوطني: «نسعى دائماً لتطوير هذه العلاقة وإيجاد فرص شراكة على المستوى التجاري والاقتصادي والاستثماري بشكل عام».

وتابع: «ونحن في الكويت، وبتوجيهات من وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله، بمزيد من التعاون مع جميع الدول الشقيقة والصديقة لتنمية هذه العلاقات في هذا الوقت الذي يتطلب منا جهوداً مستمرة لايجاد فرص استثمارية، سواء للمستثمر الأجنبي داخل الكويت، أو للاستثمارات الكويتية في الخارج». وتابع: «لدينا اتفاقيات سابقة مع الجانب التايلندي، في الاعفاء من رسوم الضرائب المزدوجة واعفاء حملة الجوازات الدبلوماسية والجوازات الخاصة من التأشيرة المسبقة». وعن اعفاء الكويتيين بشكل نهائي من التأشيرة لدخول تايلند، أوضح الحمد أنه «حالياً لا قرار مثل هذا»، مضيفاً أن «الكويتي يحصل على تأشيرة الدخول بمجرّد وصوله الى مطار بانكوك». بدوره، قال القائم بالاعمال في سفارة تايلند لدى الكويت واتاناشاي نيراندون: لقد أقامت الكويت ومملكة تايلند العلاقات الدبلوماسية في 14 يونيو 1963 وسيشكل العام المقبل علامة فارقة جديدة في الذكرى الستين. وأشار الى أن تايلند والكويت تتمتعان بعلاقات ثنائية وثيقة وودية في جميع المجالات، بدءًا من التجارة والاستثمار والسياحة والرعاية الصحية والتعليم والطاقة والزراعة إلى التأشيرات والمسائل القنصلية، لافتاً الى الزيارة الرفيعة المستوى إلى تايلند التي قام بها سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد.

ولفت الى أن بلاده تعد من بين أفضل الوجهات السياحية للكويتيين، لافتا الى اقبال العديد من الكويتيين على الأطعمة التايلندية والثقافة والرعاية الصحية والضيافة.

وأضاف: «تعد تايلند أيضًا عضوًا مؤسسًا في الآسيان أو رابطة دول جنوب شرقي آسيا التي توحد جميع دول جنوب شرقي آسيا الـ 11 جنبًا إلى جنب مع التعاون بين مختلف الدول الأعضاء وكذلك الدول الشريكة في الحوار، كما تنشط سفارات دول الآسيان في تنظيم أنشطة لتعزيز الآسيان في الكويت في إطار لجنة الآسيان».

