وطن النهار

أعلن عميد كلية الآداب بجامعة الكويت بالانابة د. عبدالهادي العجمي، عن طرح برنامج ماجستير قسم الاعلام في الكلية قريبا جدا. وقال العجمي خلال تنظيم قسم الاعلام في كلية الاداب فعالية «دورنا الاعلامي» بمشاركة 108 مؤسسات حكومية وخاصة امس في مبنى الكلية بمدينة صباح السالم الجامعية. وقال العجمي في تصريح للصحافيين، ان كلية الاداب تحتوي على برامج للدراسات العليا في الدكتواره والماجستير، لافتا إلى أن جميع الاقسام لديها برامج ماجستير باستثناء قسمي الاعلام واللغة الفرنسية في الوقت الحالي.

واوضح ان الكلية تعمل جاهدة على انشاء برامج الدكتواره في مختلف الاقسام العلمية التي لا تمتك طرحها في الوقت الحالي، موضحا أن البرنامجين القائمين هما في قسم اللغة العربية وقسم التاريخ، بينما برنامج الدكتواره لقسم اللغة الانكليزية تم الانتهاء من جميع اجراءاته وننتظر اقرار الموافقة عليه في العام المقبل.

وتابع العجمي، أن هذه الفعالية نظمها قسم الاعلام لاستعراض ودعوة كل مؤسسات المجتمع الحكومية والخاصة والدبلوماسية للمشاركة معنا لمعرفة اجابة سؤال واحد وهو «ما هو دور هذه المؤسسات الاعلامية؟»، فهذه الفعالية اشبه بمعمل تجريبي واسع جدا على كل الكويت لعرض ادوارها الاعلامية.

وأفاد العجمي، ان قسم الاعلام يحتوي على 1400 طالب وطالبة، يقابلهم اكثر من 30 عضو هيئة تدريس، فهم لديهم دور ريادي في النظر على رسائل هذه المؤسسات الاعلامية في اكبر تجمع تم لعرض روئ اعلامية في الكويت، متوعدا بتنظيم هذه الفعالية في كل عام.

من جانبه، ثمّن عضو مجلس الأمة النائب عبدالله الانبعي جهود القائمين على تنظيم هذا المعرض الذي يبرز الدور الاعلامي لتسويق المشاريع الحكومية، مشيرا إلى أنه «عندما يكون هناك مشاريع وانجازات حقيقية تلامس الواقع فإن هذا الامر يرفع من ثقة المواطن في المؤسسة.

فيما يخص تسكين المناصب القيادية والهيئات المساندة، دعا الانبعي بأن يكون واجباً كبيراً لدى جامعة الكويت بأن تحتضن هذه الطاقات الوطنية الموجودة وتمكينها من خلال التعيين وتسكينها في الوظائف الاشرافية بالكوادر التعليمية والادارية.

وحول تعيين خريجي قسم التاريخ معلمين في وزارة التربية، افاد بان هناك الكثير من المخرجات الواجب الاستفادة منها في جميع الطاقات وخاصة في وزارة التربية، ويجب دعمها.

